"Microsoft es una empresa que da prioridad a los desarrolladores, y al unir fuerzas con GitHub fortalecemos nuestro compromiso con la libertad, la apertura y la innovación del desarrollador", dijo Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. "Reconocemos la responsabilidad comunitaria que aceptamos con este acuerdo y haremos nuestro mayor esfuerzo por dar facilidades a cada desarrollador para construir, innovar y resolver los desafíos más apremiantes del mundo".

Según los términos del acuerdo, Microsoft adquirirá a GitHub por US$7.500 millones en acciones de Microsoft. Dependiendo de las condiciones de cierre habituales y de la culminación de la revisión reguladora, se espera que la adquisición se cierre para fines del año calendario.

GitHub conservará su ethos de priorizar a los desarrolladores y operará independientemente para proporcionar una plataforma abierta para todos los desarrolladores en todas las industrias. Los desarrolladores seguirán siendo capaces de usar los lenguajes de programación, las herramientas y los sistemas operativos de su preferencia para sus proyectos, y también podrán utilizar su código en cualquier sistema operativo, cualquier nube y cualquier dispositivo.

Nat Friedman, vicepresidente de Microsoft Corporate, fundador de Xamarin y un veterano de la fuente abierta, ocupará el puesto de director ejecutivo de GitHub. El actual director ejecutivo de GitHub, Chris Wanstrath, será un socio técnico de Microsoft, bajo la supervisión del vicepresidente ejecutivo Scott Guthrie, para trabajar en iniciativas estratégicas de software.

"Estoy muy orgulloso de lo que GitHub y nuestra comunidad han logrado en la pasada década, y no puedo esperar a ver lo que viene. El futuro del desarrollo de software es brillante, y estoy encantado de unir fuerzas con Microsoft para ayudar a hacerlo una realidad", dijo Wanstrath. "Su enfoque en los desarrolladores encaja perfectamente con el nuestro, y su escala, sus herramientas y su nube global tendrán una importancia enorme para que GitHub sea todavía más valiosa para los desarrolladores en todas partes".

Hoy, cada empresa se está convirtiendo en una empresa de software y los desarrolladores están en el centro de la transformación digital; ellos impulsan las funciones y los procesos comerciales en las organizaciones, desde el servicio al cliente y los recursos humanos hasta el marketing y la tecnología de la información (TI). Y las decisiones que estos desarrolladores tomen determinarán cada vez más la creación de valor y el crecimiento en cada industria. GitHub es el hogar de los desarrolladores modernos y el destino más popular del mundo para proyectos de fuente abierta e innovación de software. La plataforma aloja a una creciente red de desarrolladores casi en todos los países, representando más de 1,5 millones de empresas en los sectores de cuidado de la salud, manufactura, tecnología, servicios financieros, ventas al detalle y más.

Tras el cierre, Microsoft espera que los detalles financieros de GitHub se informen como parte del segmento de Nube Inteligente. Microsoft espera que la adquisición incremente el ingreso operativo en el año fiscal 2020 no definido bajo GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados), y tener una dilución mínima de menos del 1 por ciento a las utilidades por acción en los años fiscales 2019 y 2020 no definida bajo GAAP, basándose en el plazo esperado del cierre. No definido bajo GAAP excluye el impacto esperado de los ajustes de la contabilidad de compras, así como los gastos relacionados con la integración y la transacción. Se espera que una recompra incremental de acciones, más allá del ritmo trimestral histórico reciente de Microsoft, compense la retribución de acciones pagada en los primeros seis meses después del cierre. Microsoft usará una parte de los restantes ~US$30.000 millones de su actual autorización de recompra de acciones para la compra.

Simpson Thacher & Bartlett LLP es el asesor jurídico de Microsoft. Morgan Stanley es el asesor financiero exclusivo de GitHub, mientras Fenwick & West LLP es su asesor jurídico.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, que son cualesquiera predicciones, proyecciones u otras declaraciones sobre sucesos futuros basadas en expectativas y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Las incertidumbres y los riesgos potenciales son, entre otros, que los beneficios financieros esperados y otros beneficios de la transacción de GitHub no se realicen, debido, entre otras causas, a: el riesgo de que la transacción no se termine puntualmente o no se termine en absoluto; cualesquiera restricciones o limitaciones impuestas por autoridades reguladoras; el impacto de la adquisición de los clientes empresariales y la comunidad de desarrolladores de GitHub; el punto hasta donde logremos los objetivos financieros y de recompra esperados; el impacto de los cambios gerenciales y organizativos en el negocio de GitHub; el impacto en los empleados de GitHub y nuestra capacidad de retener personal clave; nuestra efectividad al integrar la plataforma y las operaciones de GitHub con el negocio de Microsoft; y nuestra capacidad de realizar nuestros objetivos estratégicos y operativos más amplios. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de las declaraciones a futuro debido a estos y otros riesgos e incertidumbres de nuestro negocio, que se describen en nuestros documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluidos nuestros Formularios 10-K y 10-Q. Las declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se hacen. Se advierte a los lectores que no coloquen una confianza indebida en declaraciones a futuro, y Microsoft no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro para ajustar la declaración a cambios o resultados reales en las expectativas de la empresa.

