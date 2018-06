Microsoft vai adquirir GitHub por $ 7,5 bilhões

"A Microsoft é uma empresa que coloca os desenvolvedores em primeiro lugar e ao juntar forças com a GitHub fortalece seu compromisso com a liberdade, abertura e inovação dos desenvolvedores", disse o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella. "Reconhecemos a responsabilidade que assumimos com a comunidade ao fazer esse acordo e faremos o nosso melhor trabalho para capacitar cada desenvolvedor para construir, inovar e resolver os problemas mais prementes do mundo".

Sob os termos do acordo, a Microsoft irá adquirir a GitHub por $ 7,5 bilhões em ações da Microsoft. Sujeita às condições habituais de fechamento e conclusão da revisão regulamentar, a aquisição deve ser concluída até o final do ano civil.

A GitHub irá reter seu etos de desenvolvedores em primeiro lugar e irá operar de forma independente para fornecer uma plataforma aberta a todos os desenvolvedores em todos os setores. Os desenvolvedores manterão sua capacidade de usar as linguagens, ferramentas e sistemas operacionais de programação de suas preferências para seus projetos – e serão ainda capazes de empregar seus códigos em qualquer sistema operacional, qualquer nuvem e qualquer dispositivo.

O vice-presidente corporativo da Microsoft Nat Friedman, fundador da Xamarin e veterano de fonte aberta, irá assumir o papel de presidente-executivo da GitHub. O atual presidente-executivo da GitHub, Chris Wanstrath, se tornará pesquisador técnico da Microsoft, subordinado ao vice-presidente executivo Scott Guthrie, para trabalhar em iniciativas estratégicas de software.

"Estou extremamente orgulhoso do que a GitHub e sua comunidade realizou na última década e mal posso esperar para ver o que vem por aí. O futuro do desenvolvimento de software é brilhante e estou vibrando por poder juntar forças com a Microsoft para ajudar a tornar isso uma realidade", disse Wanstrath. "O foco da Microsoft nos desenvolvedores se alinha perfeitamente com o nosso, e sua capacidade de escala, suas ferramentas e sua nuvem global irá exercer um enorme papel no esforço para tornar a GitHub ainda mais valiosa para os desenvolvedores, em todos os lugares".

Hoje, todas as empresas estão se tornando empresas de software e os desenvolvedores estão no centro da transformação digital. Eles impulsionam os processos e funções empresariais nas organizações, dos serviços de atendimento ao cliente e RH ao marketing e TI. E as escolhas que esses desenvolvedores fazem irão determinar, crescentemente, a criação de valor e o crescimento em todos os setores. A GitHub é a casa dos desenvolvedores modernos e o destino mais popular do mundo de projetos de fonte aberta e inovação em software. A plataforma abriga uma rede crescente de desenvolvedores em quase todos os países, representando mais de 1,5 milhão de empresas nas áreas de saúde, fabricação, tecnologia, serviços financeiros, varejo, etc.

No fechamento, a Microsoft espera que as demonstrações financeiras da GitHub sejam relatadas como parte do segmento de Nuvem Inteligente. A Microsoft espera que a aquisição será acretiva à receita operacional no ano fiscal de 2020, em uma base não GAAP, e tenha uma diluição mínima de menos de 1% do lucro por ação nos anos fiscais de 2019 e 2020, em uma base não GAAP, com base no período de execução do fechamento esperado. Não GAAP exclui o impacto esperado de ajustes contábeis de compra, bem como as despesas relacionadas à integração e à transação. Uma recompra incremental de ações, além do recente ritmo trimestral histórico, é esperada para compensar pagamentos de ações feitos dentro de seis meses após o fechamento. A Microsoft irá usar uma porção dos cerca de $ 30 bilhões restantes de sua atual autorização de recompra de ações para a compra.

A GitHub é uma empresa de desenvolvedores. Facilitamos a vida dos desenvolvedores para trabalhar juntos, resolver problemas desafiadores e criar as mais importantes tecnologias do mundo. Nutrimos uma comunidade colaborativa que pode se reunir – como indivíduos e em equipes – para criar o futuro do software e impactar o mundo.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da borda inteligente. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta a realizar mais.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que se referem a quaisquer previsões, projeções ou outras declarações sobre eventos futuros, com base nas atuais expectativas e suposições, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Os possíveis riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, a possibilidade de que os benefícios financeiros e outros benefícios esperados da transação com a GitHub possam não ser concretizados em tempo hábil ou de forma alguma; quaisquer restrições ou limitações impostas pelas autoridades reguladoras; o impacto da aquisição na comunidade de desenvolvedores da GitHub e nos clientes empresariais; a extensão pela qual cumprimos as metas financeiras e de recompra previstas; o impacto das mudanças administrativas e organizacionais nos negócios da GitHub; o impacto nos empregados da GitHub e nossa capacidade de reter pessoal essencial; nossa eficácia na integração da plataforma da GitHub e de suas operações com os negócios da Microsoft; e nossa capacidade de cumprir nossos objetivos estratégicos e operacionais mais amplos. Os resultados reais podem diferir materialmente das declarações prospectivas, por causa desses e outros riscos e incertezas de nossos negócios, descritos em nossos arquivos na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission), incluindo nossos formulários 10-K e 10-Q. As declarações prospectivas só são válidas até a data em que são feitas. Os leitores são advertidos a não colocar confiança indevida em declarações prospectivas e a Microsoft não assume a obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para conformá-la aos resultados reais ou às mudanças nas expectativas da empresa.

