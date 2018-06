« Microsoft est une entreprise qui donne la priorité aux développeurs et, en alliant nos forces à celles de GitHub, nous renforçons notre attachement à la liberté des développeurs, à l'ouverture et à l'innovation », explique Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Nous sommes conscients de la responsabilité que nous assumons pour la communauté avec cet accord, et nous ferons de notre mieux pour donner les moyens à chaque développeur de créer, d'innover et de relever les défis les plus urgents auxquels le monde doit faire face. »

Selon les termes de cet accord, Microsoft va racheter GitHub pour 7,5 milliards de dollars en actions Microsoft. Sous réserve des conditions de clôture habituelles et des résultats de l'examen par les autorités de réglementation, l'acquisition devrait être conclue d'ici la fin de l'année civile.

GitHub conservera sa culture qui fait la part belle aux développeurs et opérera en toute indépendance pour proposer une plateforme ouverte à tous les développeurs dans tous les secteurs. Pour leurs projets, les développeurs pourront toujours utiliser les langages de programmation, les outils et les systèmes d'exploitation de leur choix, et seront toujours en mesure de déployer leur code sur tout système d'exploitation, tout cloud et tout dispositif.

Le vice-président directeur de Microsoft, Nat Friedman, fondateur de Xamarin et vétéran de l'open source, exercera les fonctions de PDG de GitHub. Le PDG actuel de GitHub, Chris Wanstrath, deviendra technical fellow de Microsoft, et dépendra hiérarchiquement du vice-président directeur Scott Guthrie, pour travailler sur des initiatives de logiciels stratégiques.

« Je suis extrêmement fier de ce que GitHub et notre communauté ont accompli ces dix dernières années, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. L'avenir du développement logiciel est radieux, et je suis très heureux d'unir nos forces à celles de Microsoft pour en faire une réalité », ajoute Wanstrath. « Leur attachement aux développeurs correspond parfaitement au nôtre, et leur échelle, leurs outils et leur cloud mondial contribueront sensiblement à rendre GitHub encore plus précieux pour les développeurs partout dans le monde. »

Aujourd'hui, chaque entreprise devient une entreprise de logiciels, et les développeurs sont au cœur de la transformation numérique ; ce sont eux qui sont derrière les processus et les fonctions d'entreprise pour l'ensemble de l'organisation, qu'il s'agisse du service à la clientèle, des ressources humaines, du marketing ou du service informatique. Et les choix que font ces développeurs détermineront de plus en plus souvent la création de valeur et la croissance dans l'ensemble de chaque secteur. GitHub est l'écrin des développeurs modernes et la destination la plus populaire au monde pour les projets open source et l'innovation logicielle. La plateforme héberge un réseau croissant de développeurs dans pratiquement tous les pays, représentant plus de 1,5 million d'entreprises dans les soins de santé, la fabrication, la technologie, les services financiers, la vente au détail, etc.

Au moment de la clôture, Microsoft espère que les données financières de GitHub seront communiquées dans le cadre du segment Intelligent Cloud. Pour Microsoft, cette acquisition contribuera au chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 sur une base non PCGR, et elle aura un effet de dilution minimal de moins de 1 pour cent sur les bénéfices par action pour les exercices 2019 et 2020 sur une base non PCGR, au regard des délais serrés attendus. La base non PCGR exclut l'impact des amortissements liés à l'acquisition, ainsi que les dépenses liées à l'intégration et à la transaction. Un rachat d'actions progressif, au-delà du rythme trimestriel historique récent de Microsoft, devrait compenser la contrepartie en actions payée dans les six mois qui suivront la clôture. Pour le rachat, Microsoft utilisera une partie des ~30 milliards de dollars restants de son autorisation actuelle de rachat d'actions.

Simpson Thacher & Bartlett LLP intervient en qualité de conseiller juridique pour Microsoft. Morgan Stanley intervient en qualité de conseiller financier exclusif pour GitHub, tandis que Fenwick & West LLP intervient en qualité de conseiller juridique.

D'autres renseignements seront communiqués lors de la clôture de l'acquisition.

GitHub est l'entreprise des développeurs. Nous aidons les développeurs à être des développeurs : à travailler ensemble, à résoudre des problèmes difficiles, à créer les technologies les plus importantes au monde. Nous encourageons une communauté collaborative capable de travailler de concert — en tant qu'individus et en tant qu'équipes — pour créer l'avenir des logiciels et changer les choses.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère d'un cloud intelligent et d'un bord intelligent. Sa mission est de donner à chaque personne et chaque organisation sur la planète les moyens d'accomplir davantage.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, c'est-à-dire des prédictions, des projections ou d'autres déclarations concernant des événements futurs sur la base de nos attentes et hypothèses actuelles, qui sont soumises à des risques et des incertitudes. Les risques potentiels et les incertitudes sont, entre autres, que les avantages financiers et autres attendus de la transaction GitHub ne se concrétisent pas, y compris : le risque que la transaction ne soit pas conclue dans les délais impartis, voire pas du tout ; toute restriction ou limitation imposée par les autorités de réglementation ; l'impact de l'acquisition sur la communauté des développeurs de GitHub et les clients en entreprise ; la mesure dans laquelle nous atteignons les objectifs financiers et de rachat d'actions ; l'impact du changement de direction et des changements organisationnels sur les activités de GitHub ; l'impact sur les employés de GitHub et notre capacité à retenir les effectifs essentiels ; notre capacité à intégrer la plateforme et les opérations GitHub aux activités de Microsoft ; et notre capacité à mener à bien nos objectifs stratégiques et opérationnels généraux. Il se peut que les résultats réels s'écartent sensiblement des énoncés prospectifs en raison de ces risques et autres et des incertitudes de nos activités, lesquels sont décrits dans les documents que nous déposons devant la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris sur les formulaires 10-K et 10-Q. Les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date où ils ont été formulés. Le lecteur est averti qu'il ne doit pas se fonder indûment sur les énoncés prospectifs, et Microsoft décline toute obligation d'actualiser tout énoncé prospectif pour le mettre en adéquation avec les résultats réels ou une évolution des attentes de l'entreprise.

