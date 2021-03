MicroWorkers integra a carteira ONTO da Ontology para oferecer opções de pagamento adicionais aos trabalhadores

SINGAPURA, 8 de março de 2021 /PRNewswire/-- Com o objetivo de unir usuários da plataforma Microworkers globalmente, a Ontology e a MicroWorkers (MW) anunciaram a última fase de sua colaboração, na qual a Ontology supervisionou a integração da carteira ONTO com a plataforma MicroWorkers, habilitando outros pagamentos além do PayPal e do Payoneer.

Isso permite que a MicroWorkers aproveite a blockchain da Ontology para apoiar suas crescentes demandas de IA e permitir que os trabalhadores utilizem a ONTO para transferir pagamentos de criptomoedas. Os usuários podem armazenar e compartilhar com segurança seu histórico e pontuação de reputação por meio de sua ONT ID na cadeia com criptografia de ponta, mantendo o controle dos dados. Com o teste inicial concluído, em breve isso será realizado para todos os usuários de MicroWorkers.

Li Jun, fundador da Ontology, declarou: "Estamos orgulhosos em ajudar usuários e empregadores da MicroWorkers a receber pagamentos pelo aplicativo ONTO com uma plataforma de identidade como forma de prestar serviços em um momento em que é mais necessária."

Os usuários podem retirar BUSD (Binance USD) e depositar Euros em seus cartões de débito. Também há outros benefícios para os usuários, incluindo as menores taxas de retirada da plataforma de 2%. Outros benefícios, incluindo a eliminação das taxas de abertura e uma área de recompensas em moeda digital, também são adicionados. Finalmente, um certificado de renda pode ser gerado com um clique para ajudar os candidatos a empregos.

De acordo com Nhatvi Nguyen, CEO da MicroWorkers: "Ao habilitar essa integração, estamos fazendo avanços significativos em termos de como nossos trabalhadores podem ser pagos. Isso promoverá um novo nível de liberdade financeira e permitirá que os usuários se beneficiem do novo. Estamos empenhados em alavancar essas tecnologias emergentes para oferecer aos usuários a melhor experiência possível."

Sobre a Ontology

A Ontology é uma blockchain de alto desempenho e fonte aberta especializada em identidade e dados descentralizados. A infraestrutura única da Ontology suporta colaboração robusta entre cadeias e escalabilidade de camada 2, oferecendo às empresas a flexibilidade para projetar uma blockchain que atenda às suas necessidades. Com um conjunto de protocolos de identidade descentralizados e compartilhamento de dados para melhorar a velocidade, a segurança e a confiança, os recursos da Ontology incluem ONT ID, um aplicativo de ID digital móvel e DID usados em todo o ecossistema, e DDXF, uma estrutura de troca de dados e colaboração descentralizada.

Sobre a MicroWorkers

A MicroWorkers é uma plataforma on-line inovadora que conecta empregadores e trabalhadores freelancers de todo o mundo. A MicroWorkers é a alternativa nº 1 para a plataforma Amazon Mechanical Turk e pode ser acessada por empresas e freelancers em mais de 190 países em todo o mundo.

