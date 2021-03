Platforma MicroWorkers začne využívat peněženku ONTO firmy Ontology a nabídne tak svým zákazníkům další platební možnosti

SINGAPUR, 8. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnosti Ontology a MicroWorkers (MW) oznámily zahájení nejnovější fáze své spolupráce, jejímž cílem je rozšířit nabídku platebních možností pro pracovníky z celého světa. V průběhu této fáze společného projektu společnost Ontology nainstaluje na platformu firmy MicroWorkers svou peněženku ONTO, aby zákazníci mohli platit i jinými způsoby, než jsou PayPal nebo Payoneer.

Díky tomu mohou uživatelé platformy MicroWorkers využívat podporu blockchainových technologií a umělou inteligenci firmy Ontology a prostřednictvím platformy ONTO provádět převody kryptoměn. Ve speciálním identifikátoru ONT ID , který využívá špičkové technologie, si uživatelé mohou bezpečně ukládat a sdílet historii transakcí s kryptoměnami a najdou zde také své hodnocení na základě uzavřených transakcí. Po dokončení počátečního testování bude tato peněženka již brzy zpřístupněna všem uživatelům platformy MicroWorkers.

Li Ťün, zakladatel firmy Ontology, řekl: „Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout uživatelům a zaměstnavatelům, kteří využívají platformu MicroWorkers, bezpečné a spolehlivé provádění plateb přes aplikaci ONTO kdykoli to potřebují."

Uživatelé mohou provádět výběry ve stablecoinech BUSD a na své debetní karty vkládat eura. Navíc má tato služba pro uživatele další přínos včetně nejnižších poplatků za výběr (2 %). Mezi další výhody patří nulové poplatky za zřízení účtu a odměny vyplácené v digitální měně. V neposlední řadě si uchazeči o zaměstnání mohou snadno a rychle na jedno kliknutí vygenerovat potvrzení o příjmech.

Nhatvi Nguyen, generální ředitel firmy MicroWorkers, řekl: „Díky této integraci můžeme podstatnou měrou nabídnout našim zákazníkům další způsoby výplaty odměn a mezd svým pracovníkům. Současně tak podporujeme finanční svobodu a umožňujeme uživatelům využívat nové platební metody a nástroje. Usilujeme o využívání těchto nových technologií v maximální možné míře tak, abychom našim zákazníkům mohli nabízet ty nejlepší služby."

O společnosti Ontology

Ontology je výkonný open source blockchain, který se specializuje na decentralizovanou identitu a data. Jedinečná infrastruktura firmy Ontology je založena na vzájemné spolupráci a technologii vrstvení Layer 2. Díky tomu mají podnikatelé možnost navrhnout si jejich vlastní blockchain platformu, která bude vyhovovat jejich potřebám. Firma ontology nabízí řadu nástrojů pro decentralizovanou identitu a díky speciálním protokolům pro sdílení dat je její síť rychlá, bezpečná a důvěryhodná. Mezi další služby, které firma Ontology nabízí, patří ONT ID mobilní digitální ID aplikace a DID technologie využívaná v rámci celého ekosystému a také decentralizovaná kolaborativní platforma pro výměnu dat s názvem DDXF .

O platformě MicroWorkers

MicroWorkers je inovativní online platforma, která spojuje zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné z celého světa. Platforma MicroWorkers je alternativou číslo 1 k technologii Amazon Mechanical Turk a je dostupná firmám i fyzickým osobám ve více než 190 zemích světa.

Kontakt pro dotazy médií:

Rebecca Maher

konzultantka, Wachsman

E-mail: [email protected]

Telefon: +353 87 391 9243

https://ont.io/



