MicroWorkers integruje portfel ONTO firmy Ontology w celu udostępnienia zleceniobiorcom dodatkowych opcji płatności

SINGAPUR, 8 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- W celu połączenia zleceniobiorców zajmujących się mikro projektami z całego świata, Ontology i MicroWorkers (MW) ogłosiły realizację najnowszego etapu współpracy, obejmującego nadzór Ontology nad integracją Portfela ONTO z platformą MicroWorkers, udostępniając płatności inne niż za pośrednictwem PayPal i Payoneer.

Pozwala to MicroWorkers na wykorzystanie technologii blockchain stworzonej przez Ontology w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu w zakresie sztucznej inteligencji i zapewnienie użytkownikom platformy możliwości skorzystania z portfela ONTO do płatności kryptowalutami. Użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać i udostępniać swoją historię i uzyskaną ocenę poprzez funkcję ONT ID w ramach obecnego łańcucha bloków, z najnowocześniejszym szyfrowaniem, przy zachowaniu kontroli nad danymi. Po ukończeniu wstępnych testów, funkcjonalność udostępniona zostanie wszystkim użytkownikom MicroWorkers.

Li Jun, założyciel Ontology, stwierdził: "Z dumą pomagamy użytkownikom i zleceniodawcom korzystającym z platformy MicroWorkers w uzyskiwaniu płatności za pośrednictwem aplikacji ONTO z platformą tożsamości, stanowiącej sposób na świadczenie usług w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne".

Użytkownicy mogą wypłacać kryptowalutę BUSD i deponować euro na swoich kartach debetowych. Użytkownicy zyskują również inne korzyści, w tym najniższe opłaty z tytułu wypłaty środków z platformy na poziomie 2%. Pozostałe zalety obejmują brak opłaty z tytułu otwarcia rachunku i program lojalnościowy oparty na walutach cyfrowych. Należy też wymienić zaświadczenia o dochodach, które można wygenerować jednym kliknięciem, przydatne dla osób poszukujących pracy.

Według Nhatvi Nguyen, dyrektora generalnego MicroWorkers, „poprzez uruchomienie tej integracji, robimy ogromny krok naprzód jeżeli chodzi o płatności na rzecz zleceniobiorców. Promuje to nowy poziom wolności finansowej i umożliwia użytkownikom czerpanie korzyści z nowych rozwiązań. Angażujemy się w działania na rzecz wykorzystania tych nowych technologii, aby użytkownicy mieli zapewnione możliwie najlepsze wrażenia".

Ontology

Ontology to wysokowydajna technologia blockchain typu open source, specjalizująca się w zdecentralizowanej tożsamości i decentralizacji danych. Niepowtarzalna infrastruktura Ontology wspiera solidną współpracę pomiędzy łańcuchami bloków i skalowanie drugiej warstwy (Layer 2 scalability), oferując klientom komercyjnym elastyczność w projektowaniu łańcucha bloków, który jest dostosowany do ich potrzeb. Z pakietem protokołów zdecentralizowanego dostępu do tożsamości i danych, ukierunkowanym na poprawę szybkości, bezpieczeństwa i zaufania, oferta Ontology obejmuje ONT ID, mobilną aplikację tożsamości cyfrowej, tożsamość cyfrową stosowaną w całym ekosystemie oraz DDXF, platformę zdecentralizowanej wymiany danych i współpracy.

MicroWorkers

MicroWorkers to innowacyjna internetowa platforma, która łączy zleceniodawców i freelancerów z całego świata. MicroWorkers to najlepsza alternatywa dla Amazon Mechanical Turk, dostępna dla firm i freelancerów w ponad 190 krajach świata.

KONTAKT:

Rebecca Maher

Starszy konsultant, Wachsman

e-mail: [email protected]

tel. +353 87 391 9243

SOURCE Ontology