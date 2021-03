MicroWorkers integra la billetera ONTO de Ontology para facilitar opciones de pago adicionales para los trabajadores

Con la integración de ONTO Wallet por parte de los MicroWorkers, se completa la última fase de su asociación empresarial con Ontology para promover el acceso de los usuarios a opciones de pago adicionales.

SINGAPUR, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Para promover su objetivo mutuo de empoderar a los micro-workers en todo el mundo, Ontology (la blockchain pública de alto rendimiento especializada en la identidad y datos descentralizados) y MicroWorkers (el líder mundial del mercado freelance), han anunciado la finalización de la última fase de su colaboración. Tras la confirmación inicial de la asociación en Febrero de 2020, en esta última fase de la colaboración, Ontology trabajó estrechamente con Microworkers para supervisar la integración de su billetera ONTO con la plataforma MicroWorkers, permitiendo así que los usuarios reciban sus recompensas por vías diferentes a PayPal y Payoneer, aumentando de esta forma el acceso al capital para muchas personas en todo el mundo.

El mercado mundial de trabajadores independientes online está creciendo rápidamente y los miembros de esta floreciente industria están utilizando la tecnología blockchain para hacer más eficiente sus plataformas y sus marketplaces. El anuncio de hoy se produce en un momento de mayor interés en la participación criptográfica, los MicroWorkers aprovechan la blockchain de Ontology con la que satisfacen sus crecientes demandas en IA, y permitiendo a los trabajadores y empleadores utilizar sus billeteras digitales ONTO para recibir y enviar pagos criptográficos. Los usuarios de MicroWorker también pueden almacenar y compartir de forma segura su historial de cuentas y su puntuación de reputación a través de su cadena de identificación ONT ID, lo que permite una encriptación de vanguardia al tiempo que pone el control único de los datos en manos del usuario. Con la fase inicial de pruebas de la integración ya completada, estos servicios pronto estarán disponibles para todos los usuarios y empleadores de MicroWorkers.

Li Jun, fundador de Ontology, declaró: "Estamos orgullosos de que esta asociación permita a los usuarios y empleadores de MicroWorker recibir el pago a través de la aplicación ONTO, mostrando la blockchain de Ontology y su plataforma de identidad como una forma de ofrecer estos servicios tan necesarios en un momento en el que los trabajadores autónomos más lo necesitan".

Usando sus billeteras digitales ONTO, los usuarios de MicroWorkers pueden retirar la moneda digital BUSD (Binance USD), y luego depositar euros en sus tarjetas de débito. Esto aumenta enormemente la cantidad de métodos de retiro y los tipos de moneda disponibles para los usuarios de MicroWorkers, dándoles más opciones sobre cómo se les paga por su trabajo. También hay otra serie de beneficios para los usuarios, incluida una tasa de comisión de retiro significativamente más baja, que con un 2% es inferior a otros métodos de retiro actuales de la plataforma de MicroWorkers. En un esfuerzo por atraer a más usuarios para que participen en la iniciativa, se ofrecerán varios beneficios adicionales, entre ellos la eliminación de las tasas de apertura de tarjetas y una mayor disponibilidad de recompensas en moneda digital. Por último, se puede generar un certificado de ingresos en ONTO con un solo clic, lo que proporciona comodidad a los usuarios cuando buscan trabajos relacionados, haciendo que las funciones de ONTO sean más demostrativas.

Al comentar sobre la integración, Nhatvi Nguyen, director ejecutivo de MicroWorkers, dijo: "Al habilitar esta integración con Ontology, estamos logrando un progreso significativo en términos de cómo se puede pagar a nuestros trabajadores. Creemos que éste desarrollo promoverá un nuevo nivel de libertad financiera entre los usuarios de nuestra plataforma y les permitirá beneficiarse de la cantidad de nuevos y emocionantes servicios que tenemos en proceso. Consideramos que la blockchain y la identidad digital son muy importantes, y estamos dedicados a aprovechar estas tecnologías emergentes para brindar a los micro trabajadores de todo el mundo la mejor experiencia posible."

Sobre Ontology

Ontology es una blockchain de código abierto de alto rendimiento que se especializa en identidad y datos descentralizados. La infraestructura única de Ontology admite una sólida colaboración entre cadenas y escalabilidad de Capa 2, lo que brinda a las empresas la flexibilidad de diseñar una cadena de bloques que se adapte a sus necesidades. Con un conjunto de protocolos de intercambio de datos e identidad descentralizados para mejorar la velocidad, la seguridad y la confianza, las características de Ontology incluyen ONT ID, una aplicación de identificación digital móvil y DID utilizados en todo el ecosistema, y DDXF, un marco de colaboración y intercambio de datos descentralizado.

Sobre los microtrabajadores

MicroWorkers es una innovadora plataforma online que conecta a empleadores y autónomos (freelancers) de todo el mundo.

