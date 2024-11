MiTAC Computing dévoile de nouveaux serveurs optimisés pour l'IA/HPC avec une intégration avancée du CPU et du GPU à SC24

ATLANTA, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, un fabricant de conception de plateformes de serveurs leader du secteur et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), dévoile sa nouvelle gamme de serveurs au salon SC24, stand #2543, à Atlanta, en Géorgie. Les serveurs de MiTAC Computing intègrent les derniers CPU AMD EPYC™ 9005 Series, les accélérateurs de GPU AMD Instinct™ MI325X, les processeurs Intel® Xeon® 6 et les GPU professionnels pour offrir des performances accrues optimisées pour les charges de travail HPC et AI.

MiTAC Computing Unveils New AI/HPC-Optimized Servers with Advanced CPU and GPU Integration at SC24

Performances et densité de pointe pour les charges de travail des centres de données axées sur l'IA

Les nouveaux serveurs de MiTAC Computing, équipés de CPU AMD EPYC 9005 Series, sont optimisés pour les charges de travail d'IA à haute performance. Au salon SC24, MiTAC met en avant deux produits AI/HPC remarquables : le MiTAC G8825Z5 8U à double socket, doté d'accélérateurs GPU AMD Instinct MI325X, de jusqu'à 6 To de mémoire DDR5 6000 et de huit plateaux de disques U.2 idéal pour les configurations AI/HPC à grande échelle ; et le MiTAC TYAN TN85-B8261 2U à double socket, conçu pour les applications HPC et de deep learning avec la prise en charge de jusqu'à quatre GPU dual-slot, vingt-quatre emplacements DDR5 RDIMM, et huit disques NVMe U.2 hot-swap. Pour les applications cloud grand public, MiTAC propose le MiTAC TYAN GC68C-B8056 monosocket 1U, avec vingt-quatre emplacements DIMM DDR5 et douze baies NVMe U.2 hot-swap de 2,5 pouces sans outil. Sont également présentés le MiTAC TYAN TS70A-B8056 monosocket 2U, conçu pour le stockage NVMe à haute IOPS, et le MiTAC M2810Z5 monosocket 2U à 4 nœuds, prenant en charge jusqu'à 3 072 Go de mémoire DDR5 6000 RDIMM et quatre disques E1.S faciles à remplacer par nœud.

Répondre aux besoins en matière d'IA et d'accélération : Performance évolutive pour améliorer l'investissement et économiser de l'énergie

Au SC24, MiTAC Computing présente ses nouveaux serveurs basés sur Intel Xeon 6, offrant des performances fiables et une efficacité exceptionnelle. Tout d'abord, le MiTAC R2520G6 est un serveur de calcul polyvalent à double socket 2U, conçu pour le calcul en mémoire avec jusqu'à 8 To de mémoire DDR5, cinq emplacements PCIe 5.0 x16 et des options de stockage flexibles pour les disques SSD U.2 et E1. Vient ensuite le serveur de stockage monosocket 2U, MiTAC R2513G6, qui prend en charge vingt-quatre disques SATA 3,5 « et deux disques NVMe 2,5 », ainsi que huit emplacements de mémoire DDR5 avec une carte RAID SAS intégrée pour la gestion du stockage. Enfin, le serveur GPU MiTAC G4520G6 4U à double socket prend en charge les charges de travail d'IA parallèles avec jusqu'à huit GPU, 8 To de mémoire DDR5, onze emplacements PCIe 5.0 x16 et huit disques U.2 remplaçables à chaud.

Qui plus est, MiTAC Computing présente l'un des SKU de la famille Intel® Server D50DNP (Denali Pass), le D50DNP1MHCPLC, qui prend en charge jusqu'à 385W avec deux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e/4e génération ou Intel® Xeon® CPU Max Series. Ce module de calcul 1U demi-largeur dispose d'un refroidissement liquide direct, de 8 +8 DIMM DDR5 jusqu'à 5 600 MT/s (5e génération), de deux emplacements PCIe Gen 5 à profil bas et de deux disques NVMe/SATA M.2.

Parallèlement à ses produits précédemment présentés, MiTAC Computing introduit une gamme de serveurs diversifiée au SC24, comprenant des processeurs AMD EPYC 9004/8 004/4 004, des processeurs Intel Xeon Scalable de 5e/4e génération, des processeurs Intel® Xeon® E-2400 et des GPU professionnels, fournissant des solutions pour répondre aux besoins de performance et de budget des consommateurs modernes.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), est spécialisée dans les solutions cloud, IA/HPC et edge computing et possède plus de 30 ans d'expertise en matière de conception et de fabrication. Principalement axé sur les centres de données à grande échelle, MiTAC offre des solutions flexibles et personnalisées pour divers systèmes et applications. Notre gamme de produits comprend les serveurs TYAN, les serveurs ORAN, des serveurs IA à haute performance et d'autres produits pour centres de données.

À l'origine, MiTAC exploitait le réseau de distribution de serveurs sous la marque TYAN et a commencé à vendre des serveurs Intel DSG sous la marque MiTAC en juillet 2023. En octobre 2024, nous avons intégré les marques TYAN et MiTAC afin de rationaliser nos opérations et d'optimiser la gestion de la marque. MiTAC est désormais la seule marque pour tous nos produits.

