MiTAC Computing onthult nieuwe AI/HPC-geoptimaliseerde servers met geavanceerde CPU- en GPU-integratie op SC24

ATLANTA, 20 november 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerpen en een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), onthult zijn nieuwe serverreeks op SC24, stand #2543, in Atlanta, Georgia. De servers van MiTAC Computing integreren de nieuwste AMD EPYC™ 9005 serie-CPU's, AMD Instinct™ MI325X GPU-versnellers, Intel® Xeon® 6-processors en professionele GPU's om verbeterde prestaties te leveren die zijn geoptimaliseerd voor HPC- en AI-workloads.

Toonaangevende prestaties en dichtheid voor AI-gedreven datacenter workloads

De nieuwe servers van MiTAC Computing, aangedreven door AMD EPYC 9005 serie-CPU's, zijn geoptimaliseerd voor krachtige AI-workloads. Op SC24 belicht MiTAC twee opvallende AI/HPC-producten: de 8U dual-socket MiTAC G8825Z5, met AMD Instinct MI325X GPU-versnellers, tot 6 TB DDR5 6000-geheugen en acht hot-swap U.2 schijfladen, ideaal voor grootschalige AI/HPC-opstellingen; en de 2U dual-socket MiTAC TYAN TN85-B8261, ontworpen voor HPC en deep learning-toepassingen met ondersteuning voor maximaal vier dual-slot GPU's, vierentwintig DDR5 RDIMM-sleuven en acht hot-swap NVMe U.2 -schijven. Voor mainstream cloudtoepassingen biedt MiTAC de 1U single-socket MiTAC TYAN GC68C-B8056, met vierentwintig DDR5 DIMM-sleuven en twaalf gereedschapsloze 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap bays. Ook aanwezig zijn de 2U single-socket MiTAC TYAN TS70A-B8056, ontworpen voor high-IOPS NVMe-opslag, en de 2U 4-node single-socket MiTAC M2810Z5, met ondersteuning voor maximaal 3.072 GB DDR5 6000 RDIMM-geheugen en vier easy-swap E1.S-schijven per node.

Inspelen op AI- en versnellingsbehoeften: Schaalbare prestaties om investeringen te verbeteren en stroom te besparen

Op SC24 presenteert MiTAC Computing zijn nieuwe Intel Xeon 6-gebaseerde servers, die vertrouwde prestaties en uitzonderlijke efficiëntie bieden. De eerste is de 2U dual-socket general-purpose compute server, de MiTAC R2520G6, gebouwd voor in-memory rekenkracht met tot 8TB DDR5-geheugen, vijf PCIe 5.0 x16- sleuven en flexibele opslagopties voor U.2 en E1.s SSD's. Hierna volgt de 2U single-socket opslagserver, MiTAC R2513G6, die vierentwintig 3,5" SATA-schijven en twee 2,5" NVMe-schijven ondersteunt, samen met acht DDR5 geheugensleuven en een geïntegreerde SAS RAID-kaart voor opslagbeheer. Tot slot ondersteunt de 4U dual-socket MiTAC G4520G6 GPU-server parallelle AI-workloads met maximaal acht GPU's, 8 TB DDR5-geheugen, elf PCIe 5.0 x16-sleuven en acht hot-swap U.2-stations.

MiTAC Computing presenteert ook de Intel® Server D50DNP Family (Denali Pass) SKU's, de D50DNP1MHCPLC, die tot 385W ondersteunt met twee schaalbare Intel® Xeon® processors van de 5e/4e generatie en de Intel® Xeon® CPU Max-serie. Deze 1U computermodule met halve breedte is voorzien van directe vloeistofkoeling, 8+8 DDR5 DIMM's tot 5600 MT/s (5e generatie), twee low-profile PCIe Gen 5-sleuven en maximaal twee NVMe/SATA M.2-stations.

Samen met de eerder getoonde producten introduceert MiTAC Computing een gevarieerde server line-up tijdens SC24, met AMD EPYC 9004/8004/4004-serie-processors, 5e/4e generatie schaalbare Intel Xeon-processors,Intel® Xeon® E-2400-processors en professionele GPU's, met oplossingen die inspelen op de prestatie- en budgetbehoeften van moderne gebruikers.

Over MiTAC Computertechnologie

MiTAC Computing Technology Corporation, een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), is gespecialiseerd in cloud-, AI/HPC- en edge computeroplossingen en heeft meer dan 30 jaar ervaring in ontwerp en productie. Met een sterke focus op grootschalige datacenters biedt MiTAC flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor verschillende systemen en toepassingen. Ons productaanbod omvat TYAN-servers, ORAN-servers, krachtige AI-servers en andere datacenterproducten.

Oorspronkelijk runde MiTAC het serverkanaal onder de merknaam TYAN en begon in juli 2023 met de verkoop van Intel DSG-serverproducten onder de merknaam MiTAC. Vanaf oktober 2024 hebben we de merken TYAN en MiTAC geïntegreerd om onze activiteiten te stroomlijnen en het merkbeheer te verbeteren. MiTAC is nu de enige merknaam voor al onze producten.

