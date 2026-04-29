MiTAC Computing sa vracia na OCP EMEA 2026 s novými servermi OCP chladenými kvapalinou a integráciou softvéru
News provided byMiTAC Computing Technology Corp.
Apr 29, 2026, 17:16 ET
BARCELONA, Španielsko, 29. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť MiTAC Computing Technology, globálny poskytovateľ vysokovýkonných a energeticky úsporných serverových riešení a dcérska spoločnosť MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), sa vracia na Samit OCP EMEA 2026, ktorý sa koná 29. – 30. apríla v Medzinárodnom kongresovom centre v Barcelone. V stánku A21 predstaví spoločnosť MiTAC svoje najnovšie inovácie v oblasti kvapalinového chladenia inšpirované OCP a pokroky vo vývoji OpenFW, ktoré podporujú otvorenejšiu, kolaboratívnejšiu a udržateľnejšiu infraštruktúru dátových centier.
Pokrok v otvorenom a efektívnom dizajne tepelnej regulácie
Spoločnosť MiTAC Computing rozšírila svoje kapacity dodávok rackov chladených vzduchom (C2810Z5) aj kvapalinou (C2811Z5) prostredníctvom svojej série HPC rackov MR2200, pričom pokrýva integráciu, validáciu, montáž aj dodávku.
Produkt MiTAC C2810Z5, uvedený na trh v roku 2025, je teraz všeobecne dostupný. Tento 2OU dvojuzlový jednozásuvkový server poháňaný procesormi AMD EPYC™ 9005 podporuje flexibilné konfigurácie úložísk E3.S a U.2 NVMe a je vybavený optimalizovaným tepelným dizajnom, vďaka čomu je ideálny pre mikroslužby a cloudové prostredia.
MiTAC C2811Z5 je viacuzlový server s vysokou hustotou chladený kvapalinou, pričom každý uzol je poháňaný procesormi AMD EPYC™ radu 9005 a rozšíriteľnou pamäťou DDR5. Chladenie kvapalinou umožňuje lepšiu energetickú účinnosť a zároveň zachováva výkon a spoľahlivosť pri náročnom pracovnom zaťažení.
Posilnenie otvorených ekosystémov integráciou softvéru
Spoločnosť MiTAC Computing rozšírila svoj ekosystém integráciou systému Canonical Ubuntu 26.04 LTS do svojho portfólia hardvéru pre AI vrátane platforiem založených na princípoch dizajnu OCP.
Na podujatí predvedie spoločnosť MiTAC živé ukážky svojich najnovších firmvérových riešení s otvoreným zdrojom vrátane MiOPF, firmvéru pre hostiteľský systém (BIOS založený na EDK2), a MiOBMC, postaveného na distribúcii OpenBMC. Obe riešenia sú navrhnuté pre pokročilé prostredia IT a sú plne kompatibilné s DMTF Redfish, čo umožňuje flexibilnú a škálovateľnú správu veľkých klastrov AI. Spoločne poskytujú otvorený a transparentný prístup k správe dátových centier, čím podporujú zvýšenú bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť.
Tieto ukážky zdôrazňujú prístup spoločnosti MiTAC k otvorenej integrácii hardvéru a softvéru. Umožňujú tak väčšiu flexibilitu a spoluprácu v moderných dátových centrách.
Platformy inšpirované OCP pre škálovateľnú, kolaboratívnu infraštruktúru
Spoločnosť MiTAC Computing predstaví server MiTAC Capri a JBOD Lake Erie. Oba produkty sú inšpirované OCP a kompatibilné s ORv3. Tieto systémy, určené pre softvérovo definované úložiská a cloudové prostredia, poskytujú modularitu a flexibilné rozširovanie pre nasadenie vo veľkokapacitných dátových centrách.
A na záver, MiTAC R2520G6 je podnikový server vybavený dvoma procesormi Intel® Xeon® 6, až 32 modulmi DDR5-6400 RDIMM a škálovateľným úložiskom NVMe U.2 s podporou až 24 diskov. Vyznačuje sa modulárnou architektúrou v štýle OCP pre sieťové prevádzky, riadenie a vysokorýchlostné I/O operácie, čo umožňuje flexibilitu a konzistenciu na veľkokapacitnej úrovni v moderných prostrediach dátových centier.
Navštívte spoločnosť MiTAC Computing v stánku A21 a objavte, ako môže otvorená spolupráca pomôcť vybudovať efektívnejšiu a lepšie škálovateľnú cloudovú infraštruktúru.
V spolupráci so spoločnosťou Murata, globálnym poskytovateľom pokročilých riešení napájania, predstaví spoločnosť MiTAC v stánku B21 aj servery OCP pripravené na nasadenie.
O spoločnosti MiTAC Computing Technology Corporation
Spoločnosť MiTAC Computing Technology Corp., dcérska spoločnosť MiTAC Holdings, poskytuje komplexné, energeticky úsporné serverové riešenia, ktoré sa opierajú o odborné znalosti z odvetvia siahajúce až do 90. rokov minulého storočia. Spoločnosť MiTAC Computing sa špecializuje na AI, HPC, cloud a edge computing. Zároveň využíva prísne metodiky na zabezpečenie bezkonkurenčnej kvality – na úrovni barebone systémov, rackov a klastrov – čím dosahuje plný výkon a integráciu. Tento záväzok ku kvalite na všetkých úrovniach odlišuje spoločnosť MiTAC Computing v odvetví.
Navštívte stránku www.mitaccomputing.com
Share this article