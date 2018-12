Mizuno USA Transforma o Desenvolvimento de Produtos Após a Implementação do PLM da Centric Software

Da dor para o auge do seu desempenho com a Mizuno USA

Centric Software tem o prazer de anunciar o lançamento da historia do sucesso de seu cliente, Mizuno USA.

A Mizuno USA é uma subsidiária da Mizuno Corporation, a gigante de artigos esportivos fundada por dois irmãos em Osaka, no Japão, em 1906. Originalmente, a Mizuno vendia artigos esportivos ocidentais, como bolas de beisebol, até que começou a fabricar roupas esportivas por encomenda em 1907 e lançou sua famosa linha de tacos de golfe em 1933. A Mizuno abriu sua primeira fábrica americana em Los Angeles em 1961, que deu origem à Mizuno americana, hoje conhecida como Mizuno USA.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800828/Centric_Mizuno.jpg )



Tim Rumer, diretor de gestão de ciclo de vida dos produtos da Mizuno USA, lembra que o planejamento das linhas e o desenvolvimento de produtos da marca esportiva costumavam ser uma dor de cabeça.

"Costumávamos ter o momento da revelação. Os gerentes de produto trabalhavam em suas coleções e as revelavam só na hora do lançamento. Ninguém tinha ideia do que estava por vir, a não ser quem estivesse envolvido com a categoria. Quase não havia visibilidade do desenvolvimento. Queríamos saber o que estava em processo de desenvolvimento e definir cronogramas de lançamento realistas."

Hoje, as coisas são bem diferentes. A Mizuno USA agora usa a Centric Product Lifecycle Management (PLM, gestão de ciclo de vida de produto) em todas as suas divisões e 28 categorias de produtos. A Centric foi bem recebida pelos usuários e se tornou a plataforma padrão para comunicação e desenvolvimento de produtos em toda a organização.

Desde a implementação da Centric PLM, a Mizuno USA eliminou a dificuldade no desenvolvimento de produtos, aumentou em até 75% a capacidade dos gerentes de categoria e impulsionou em impressionantes 10,2% os números de SKUs em uma divisão em apenas um ano.

Como ela conseguiu?

Leia a história complete para saber mais.

Solicite Uma Demonstração

Mizuno (http://www.mizuno.com)

A Mizuno USA, Inc. é uma subsidiária integral da Mizuno Corporation, um dos maiores fabricantes de produtos esportivos especializados do mundo. A Mizuno USA, Inc. fabrica e distribui equipamentos de beisebol, golfe, softbol, corrida, natação, tênis e voleibol e roupas e calçados para a América do Norte. A Mizuno USA, Inc. está sediada em Norcross, Ga.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Desde sua sede em Silicon Valley e dos escritórios em grandes capitais de todo o mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é um conjunto visual e totalmente digital de painéis para dispositivos de toque como iPad, iPhone e televisores com tela táctil grande. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para reduzir o tempo de lançamento dos produtos no mercado e o intervalo até a popularização. A principal plataforma de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, proporciona funcionalidades corporativas de planejamento de mercadorias, desenvolvimento de produtos, aquisição, planejamento de negócios, qualidade e gestão de coleções, feitas sob medida para setores de consumo que passam por mudanças rápidas. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

A Centric Software recebeu vários prêmios do setor, entre eles o Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM em 2016 e o Frost & Sullivan's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award em 2012. A Red Herring incluiu a Centric na lista Top 100 global em 2013, 2015 e 2016.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Contactos para os Meios:

Centric Software

Europe:

Kristen Salaun Batby

ksalaun-batby@centricsoftware.com

SOURCE Centric Software