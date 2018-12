Mizuno USA Trasforma lo Sviluppo dei Prodotti dopo aver Implementato il PLM di Centric Software

Dai problemi alle prestazioni di massimo livello di mizuno usa

Centric Software è lieta di annunciare l'uscita della storia di successo del proprio cliente Mizuno USA.

Mizuno USA è una controllata della Mizuno Corporation, il gigante degli articoli sportivi fondato da due fratelli a Osaka, Giappone, nel 1906. Dopo un inizio come produttore di articoli per sport occidentali, come ad esempio palle da baseball, nel 1907 Mizuno ha cominciato a produrre abbigliamento sportivo su ordinazione e ha lanciato nel 1933 la sua famosa linea di mazze da golf. Mizuno ha aperto la sua prima fabbrica americana a Los Angeles nel 1961, segnando la nascita di American Mizuno, oggi Mizuno USA.

Tim Rumer, Director of Product Lifecycle Management di Mizuno USA, ricorda che la pianificazione della linea e lo sviluppo dei prodotti del marchio sportivo erano un vero problema.

"Avevamo quelli che definivo i momenti del 'ta-da'. I product manager lavoravano alle loro collezioni, poi le svelavano all'ultimo momento. Nessuno, che non fosse strettamente legato alla categoria, aveva la più pallida idea di cosa ci fosse in cantiere. C'era poca o nessuna visibilità dello sviluppo. Volevamo sapere cosa c'era in preparazione e definire tempi di lancio realistici."

Oggi le cose sono molto diverse. Ora Mizuno USA utilizza la soluzione Centric PLM (Product Lifecycle Management) in tutte le sue divisioni e le 28 categorie di prodotto. Centric è stata adottata con grande entusiasmo dagli utenti ed è diventata la piattaforma standard per la comunicazione e lo sviluppo dei prodotti in tutta l'azienda.

Da quando ha implementato Centric PLM, Mizuno USA ha chiuso con uno sviluppo difficoltoso dei prodotti, aumentato fino al 75% la capacità dei responsabili di categoria e, in un solo anno, in una delle sue divisioni ha incrementato di un sorprendente 10,2% il numero degli SKU.

Come ci è riuscita?

Per saperne di più leggi il resoconto completo.

Mizuno (http://www.mizuno.com)

Mizuno USA, Inc. è una filiale interamente controllata da Mizuno Corporation, una delle più grandi società specializzate nella produzione di articoli sportivi al mondo. Mizuno USA, Inc. produce e distribuisce in Nord America attrezzature, abbigliamento e calzature da baseball, golf, softball, corsa, nuoto, tennis e pallavolo. Mizuno USA, Inc. ha sede a Norcross, in Georgia.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

