Mizuno USA transformiert die Produktentwicklung nach der Implementierung von Centric PLM

Centric Software freut sich die Erfolgsgeschichte mit dem Kunden Mizuno USA zu veröffentlichen.

Mizuno USA ist eine Tochtergesellschaft der Mizuno Corporation, des Sportartikelriesen, der 1906 von zwei Brüdern im japanischen Osaka gegründet wurde. Mizuno verkaufte ursprünglich Sportartikel für in der westlichen Welt beliebte Sportarten wie Baseball, begann aber 1907 damit, sportliche Kleidung auf Bestellung herzustellen und brachte 1933 sein berühmtes Sortiment von Golfschlägern heraus. 1961 eröffnete Mizuno in Los Angeles seine erste Fabrik auf amerikanischem Boden. Dies war die Geburtsstunde von American Mizuno, heute bekannt als Mizuno USA.

Tim Rumer, Director of Product Lifecycle Management bei Mizuno USA, erinnert sich daran, dass ihm die Fertigungsplanung und Produktentwicklung für Sportartikel früher oft Kopfschmerzen bereiteten.

"Wir hatten ein regelrechtes 'Aha-Erlebnis'. Die Produktmanager arbeiteten früher bis zum letzten Moment an ihren Kollektionen, die sie dann ganz zum Schluss vorstellten. Niemand wusste auch nur ansatzweise, was geplant war, wenn sie nicht gerade sehr gut mit der jeweiligen Branche vertraut waren. Es war fast gar keine Zusammenarbeit bei der Entwicklung möglich. Wir wollten einfach wissen, was gerade in Planung war und realistische Zeitrahmen für Produkteinführungen setzen."

Heute ist das alles viel einfacher. Mizuno USA setzt jetzt auf Centric ́s Product-Lifecycle-Management (PLM) für alle Geschäftsbereiche und in allen 28 Produktkategorien. Centric wurde von den Anwendern begeistert aufgenommen und hat sich zur Standardplattform für die Kommunikation und die Produktentwicklung in unserem Unternehmen entwickelt.

Seit Mizuno USA Centric PLM eingeführt hat, konnten sie den schwierigen Prozess der Produktentwicklung vereinfachen. So wurden in nur einem Jahr die Kapazitäten der Category Manager um bis zu 75 % erhöht und die SKU-Zahlen in einem Geschäftsbereich um eindrucksvolle 10,2 % gesteigert.

Wie haben sie das geschafft?

Dann lessen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte.

Mizuno ( http://www.mizuno.com)

Mizuno USA, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mizuno Corporation, eines der größten spezialisierten Sportartikelhersteller der Welt. Mizuno USA, Inc. produziert und vertreibt Baseball-, Golf-, Softball-, Lauf-, Schwimm-, Tennis- und Volleyballausrüstung, Kleidung und Schuhe für Nordamerika. Mizuno USA, Inc. hat seinen Sitz in Norcross, Ga.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

From its headquarters in Silicon Valley and offices in trend capitals around the world, Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time- to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award in Retail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost & Sullivan ́s Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste der Global-Top-100 von Red Herring.

Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

