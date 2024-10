M&M'S® et kate spade new york lancent ensemble la toute première collection capsule inspirée des bonbons

Cette collaboration réunit les deux marques emblématiques pour relier les mondes de la confiserie et de la mode, offrant ainsi une vision unique de la friandise préférée de chacun pour les fêtes de fin d'année.

CHICAGO, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, M&M'S®, qui fait fièrement partie de Mars, et la marque mondiale de style de vie, kate spade new york, ont dévoilé une collection en édition limitée de sacs à main, de bijoux et d'accessoires sur le thème des bonbons qui sera lancée dans le monde entier pendant les fêtes de fin d'année.

S'inspirant de l'emballage emblématique de M&M's et de ses coquilles colorées, la collection donne au produit kate spade new york une touche ludique, colorée et audacieuse, notamment :

M&M'S x kate spade new york Embellished Smooth Leather 3D Crossbody and Chain Coin Purse faites une déclaration sucrée avec les styles emblématiques inspirés des M&M'S disponibles dans la palette colorée de la marque de bonbons.

faites une déclaration sucrée avec les styles emblématiques inspirés des M&M'S disponibles dans la palette colorée de la marque de bonbons. M&M'S x kate spade new york Embellished Patent PU 3D Crossbody and Packet Key Fob s'inspire de l'emballage classique des M&M'S aux cacahuètes. Ce sac à bandoulière embelli rend hommage à l'un des parfums les plus célèbres avec de délicieux accessoires de bras.

s'inspire de l'emballage classique des M&M'S aux cacahuètes. Ce sac à bandoulière embelli rend hommage à l'un des parfums les plus célèbres avec de délicieux accessoires de bras. M&M'S x kate spade new york Jewelry se laisse tenter par le côté délicieux des accessoires de mode avec des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des breloques et des bagues empilables inspirés de la forme reconnaissable des bonbons.

"La marque M&M'S s'est depuis longtemps engagée à rassembler les gens par le biais d'un divertissement coloré", a déclaré Jane Hwang, GM Global M&M'S, à l'adresse . "Le partenariat avec une marque comme Kate Spade New York, connue pour sa joie et ses célébrations quotidiennes, est le complément parfait pour cette période de fêtes. Nous espérons que cette collection spéciale surprendra et ravira nos fans qui porteront leurs marques préférées d'une manière nouvelle et emblématique."

"kate spade new york a toujours été ancré dans la joie à travers le style personnel et l'expression de soi, avec des produits qui offrent des touches de couleur vibrantes, des motifs ludiques et des textures dimensionnelles", dit Charlotte Warshaw VP, Americas Wholesale, Global Licensing & Collaborations de kate spade new york. "Cette collaboration emblématique avec M&M'S offre exactement cela et le fait d'une manière qui met en avant et au centre notre client de la Génération Z."

Disponible à partir du 1er novembre*, la collection M&M'S x kate spade new york en édition limitée sera en vente dans certains magasins M&M'S et kate spade new york, dans certains grands magasins et en ligne sur MMS.com et katespade.com.

À PROPOS DE MARS, INCORPORÉ :

Mars, Incorporated est animé par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale internationale, Mars se transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Nous employons plus de 140 000 personnes dévouées à notre portefeuille diversifié et en expansion de produits et services de qualité dans les domaines de la confiserie, de l'alimentation et des soins pour animaux de compagnie. Avec près de 45 milliards de dollars de ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux pour animaux de compagnie et de services de diagnostic - notamment AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™ - en utilisant une technologie de pointe pour développer des programmes révolutionnaires en matière de dépistage de la santé génétique et de tests ADN. Pour plus d'informations sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À PROPOS DE KATE SPADE NEW YORK :

Depuis son lancement en 1993 avec une collection de six sacs à main essentiels, Kate Spade New York a toujours été synonyme de couleur, d'esprit, d'optimisme et de féminité. Aujourd'hui, c'est une marque mondiale de style de vie synonyme de joie, qui propose des collections saisonnières de sacs à main, de prêt-à-porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration d'intérieur et bien plus encore. Connue pour son riche héritage et l'ADN unique de sa marque, Kate Spade New York offre un point de vue distinctif et célèbre les communautés de femmes du monde entier qui mènent un style de vie parfaitement imparfait. Kate Spade New York fait partie de la maison de marques Tapestry.

*La disponibilité de la collection varie selon les marchés, veuillez contacter votre magasin M&M'S local et le site MMS.com pour plus de détails.

