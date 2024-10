M&M'S® y kate spade new york lanzan la primera colección cápsula inspirada en dulces

La colaboración reúne a las dos marcas icónicas para conectar los mundos de los dulces y la moda, ofreciendo una versión única del dulce favorito de todos en esta temporada navideña.

CHICAGO, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, M&M'S®, orgullosamente parte de Mars y marca de estilo de vida global, presentó una colección de edición limitada de bolsos, joyas y accesorios con temática de dulces que se lanzará globalmente en esta temporada navideña.

Inspirándose en los envases icónicos de M&M'S y las coloridas carcasas de caramelo, la colección infunde al producto de kate spade new york un toque divertido, colorido y audaz, que incluye:

The M&M’S x kate spade new york Capsule Collection infuses the M&M’S iconic packaging and colorful candy shells with the distinctive kate spade new york design and superior craftsmanship to offer colorful fun through one-of-a-kind pieces.

M&M'S x kate spade new york Embellished Smooth Leather 3D Crossbody and Chain Coin Purse hace una declaración dulce con los estilos icónicos inspirados en M&M'S disponibles en la paleta colorida de la marca de dulces.

hace una declaración dulce con los estilos icónicos inspirados en M&M'S disponibles en la paleta colorida de la marca de dulces. M&M'S x kate spade new york Embellished Patent PU 3D Crossbody and Packet Key Fob están inspirados en el clásico paquete de M&M'S de cacahuetes. El bolso bandolera adornado rinde homenaje a uno de los sabores más famosos con un delicioso caramelo para el brazo.

están inspirados en el clásico paquete de M&M'S de cacahuetes. El bolso bandolera adornado rinde homenaje a uno de los sabores más famosos con un delicioso caramelo para el brazo. M&M'S x kate spade new york Jewelry mima el lado delicioso de los accesorios de moda con pulseras, pendientes, collares, amuletos y anillos apilables inspirados en la reconocible forma del caramelo.

"La marca M&M'S lleva mucho tiempo comprometida con unir a las personas a través de la diversión colorida", afirmó Jane Hwang, directora general global de M&M'S. "Asociarse con una marca como kate spade new york, conocida por su alegría y sus celebraciones cotidianas, es el complemento perfecto para esta temporada de vacaciones. Esperamos que la colección especial sorprenda y deleite a nuestros fans mientras lucen sus marcas favoritas de una forma nueva e icónica".

"kate spade new york siempre se ha basado en la alegría a través del estilo personal y la autoexpresión, con productos que ofrecen vibrantes toques de color, patrones divertidos y texturas dimensionales", afirmó Charlotte Warshaw, vicepresidenta de ventas al por mayor, licencias globales y colaboraciones de kate spade new york para América. "Esta colaboración icónica con M&M'S ofrece precisamente eso y lo hace de una manera que pone a nuestros clientes de la Generación Z en el centro de atención".

Disponible a partir del 1 de noviembre*, la colección de edición limitada M&M'S x kate spade new york estará disponible para su compra en tiendas M&M'S y kate spade new york seleccionadas, grandes almacenes seleccionadas y en línea en MMS.com y katespade.com.

Para obtener más actualizaciones sobre la asociación de M&M'S con kate spade new york, siga a la marca en Facebook, Instagram, TikTok y X. Para obtener más información sobre M&M's, visite MMS.com

ACERCA DE MARS, INCORPORATED:

Mars, Incorporated se basa en la creencia de que el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Como empresa familiar global, Mars se está transformando, innovando y evolucionando para generar un impacto positivo en el mundo.

En nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de confitería, alimentos y cuidado de mascotas de calidad, empleamos a más de 140.000 socios dedicados. Con casi 45.000 millones de dólares en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, incluidas Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, y WHISKAS®. Estamos creando un mundo mejor para las mascotas a través de nuestra red global de hospitales para mascotas y servicios de diagnóstico, que incluyen AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus y VCA™ – utilizando tecnología de vanguardia para desarrollar programas innovadores en detección de salud genética y pruebas de ADN. Para obtener más información sobre Mars, visite www.mars.com. Únase a nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.

ACERCA DE KATE SPADE NEW YORK:

Desde su lanzamiento en 1993 con una colección de seis bolsos esenciales, Kate Spade New York siempre ha sido sinónimo de color, ingenio, optimismo y feminidad. Hoy, es una marca de estilo de vida global sinónimo de alegría, que ofrece colecciones de temporada de bolsos, prêt-à-porter, joyas, calzado, regalos, decoración del hogar y más. Conocida por su rica herencia y su ADN de marca único, Kate Spade New York ofrece un punto de vista distintivo y celebra a las comunidades de mujeres de todo el mundo que viven sus estilos de vida perfectamente imperfectos. Kate Spade New York es parte de la casa de marcas Tapestry.

*La disponibilidad de la colección variará según el mercado; contacte con su tienda M&M'S local y el sitio MMS.com para obtener más detalles.

