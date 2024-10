M&M'S® und kate spade new york lancieren gemeinsam die erste von Süßigkeiten inspirierte Capsule Collection

Die Zusammenarbeit bringt die beiden kultigen Marken zusammen, um die Welten der Süßigkeiten und der Mode zu verbinden, und bietet eine einzigartige Sichtweise auf jedermanns Lieblingsnascherei in dieser Weihnachtssaison

CHICAGO, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Heute enthüllten M&M'S®, stolzes Mitglied von Mars, und die globale Lifestyle-Marke kate spade new york eine limitierte Kollektion von Handtaschen, Schmuck und Accessoires zum Thema Süßigkeiten, die in dieser Weihnachtssaison weltweit auf den Markt kommen wird.

In Anlehnung an die kultige M&M'S-Verpackung und die bunten Bonbonschalen verleiht die Kollektion den Produkten von Kate Spade New York einen verspielten, farbenfrohen und frechen Twist, darunter:

M&M'S x kate spade new york Embellished Smooth Leather 3D Crossbody and Chain Coin Purse setzt ein süßes Statement mit den kultigen, von M&M'S inspirierten Modellen, die in der bunten Palette der Süßigkeitenmarke erhältlich sind.

setzt ein süßes Statement mit den kultigen, von M&M'S inspirierten Modellen, die in der bunten Palette der Süßigkeitenmarke erhältlich sind. M&M'S x kate spade new york Embellished Patent PU 3D Crossbody und Packet Key Fob sind von der klassischen Erdnuss M&M'S Verpackung inspiriert. Die verzierte Crossbody ist eine Hommage an eine der berühmtesten Geschmacksrichtungen und ein köstlicher Armschmuck.

sind von der klassischen Erdnuss M&M'S Verpackung inspiriert. Die verzierte Crossbody ist eine Hommage an eine der berühmtesten Geschmacksrichtungen und ein köstlicher Armschmuck. M&M'S x kate spade new york Jewelry verwöhnt die köstliche Seite der Modeaccessoires mit Armbändern, Ohrringen, Halsketten, Anhängern und stapelbaren Ringen, die von der erkennbaren Form der Süßigkeiten inspiriert sind.

"Die Marke M&M'S hat sich seit langem dazu verpflichtet, Menschen durch farbenfrohen Spaß zusammenzubringen", sagte Jane Hwang, GM Global M&M'S. "Die Partnerschaft mit einer Marke wie kate spade new york, die für Freude und alltägliche Feste bekannt ist, ist die perfekte Ergänzung für die Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass die Sonderkollektion unsere Fans überraschen und begeistern wird, wenn sie ihre Lieblingsmarken auf eine neue Art und Weise rocken."

"kate spade new york war schon immer in der Freude am persönlichen Stil und der Selbstdarstellung verwurzelt, mit Produkten, die lebendige Farben, verspielte Muster und dimensionale Texturen bieten", sagt Charlotte Warshaw VP, Americas Wholesale, Global Licensing & Collaborations von kate spade new york. "Diese kultige Zusammenarbeit mit M&M'S liefert genau das, und zwar auf eine Art und Weise, die unsere Gen Z-Kundin in den Mittelpunkt stellt."

Die limitierte M&M'S x kate spade new york-Kollektion ist ab dem 1. November* in ausgewählten M&M'S- und kate spade new york-Filialen, ausgewählten Kaufhäusern sowie online unter MMS.com und katespade.com erhältlich.

Für weitere Updates zur M&M'S Partnerschaft mit Kate Spade New York folgen Sie der Marke auf Facebook, Instagram, TikTok und X. Mehr über M&M's erfahren Sie auf MMS.com und melden Sie sich für den M&M'S-Newsletter an: hier. Weitere Informationen über kate spade new york finden Sie unter katespade.com oder folgen Sie @katespadeny in den sozialen Medien.

ÜBER MARS, INCORPORATED:

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als globales Familienunternehmen wandelt, innoviert und entwickelt sich Mars, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen.

In unserem breit gefächerten und wachsenden Portfolio an hochwertigen Süßwaren, Lebensmitteln, Tierpflegeprodukten und Dienstleistungen beschäftigen wir über 140.000 engagierte Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von fast 45 Milliarden US-Dollar produzieren wir einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® und WHISKAS®. Wir schaffen eine bessere Welt für Haustiere durch unser globales Netzwerk von Tierkliniken und diagnostischen Diensten - einschließlich AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus und VCA™ - und nutzen Spitzentechnologie, um bahnbrechende Programme für genetische Gesundheitsuntersuchungen und DNA-Tests zu entwickeln. Weitere Informationen über Mars finden Sie unter www.mars.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube.

ÜBER KATE SPADE NEW YORK:

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 mit einer Kollektion von sechs unverzichtbaren Handtaschen steht Kate Spade New York für Farbe, Esprit, Optimismus und Weiblichkeit. Heute ist sie eine globale Lifestyle-Marke, die für Freude steht und saisonale Kollektionen von Handtaschen, Konfektionskleidung, Schmuck, Schuhen, Geschenken, Wohnaccessoires und mehr anbietet. Kate Spade New York ist bekannt für ihr reiches Erbe und ihre einzigartige Marken-DNA. Sie bietet einen unverwechselbaren Blickwinkel und zelebriert Gemeinschaften von Frauen auf der ganzen Welt, die ihren perfekt unvollkommenen Lebensstil leben. Kate Spade New York ist Teil des Markenhauses Tapestry.

*Die Verfügbarkeit der Kollektion kann je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem M&M'S Geschäft vor Ort und auf der MMS.com Website.

