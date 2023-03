Modules Astronergy de type n de 154,4 MW pour structurer la plus grande centrale photovoltaïque TOPCon d'Europe

HANGZHOU, Chine, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un total de 154,4 MWdc de modules photovoltaïques TOPCon ASTRO N5 a été livré à l'Allemagne, pour matérialiser la plus grande centrale photovoltaïque TOPCon d'Europe à Döllen (Brandebourg).

Key visual of ASTRO N series n-type TOPCon PV modules.

Pionnière dans la production de masse de modules photovoltaïques TOPCon de type n, la série ASTRO N a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier après la signature du premier projet de 355 MWdc en Australie. La centrale photovoltaïque de Döllen est une nouvelle étape dans l'introduction de la technologie TOPCon de type n sur le marché mondial, alimentée par la série ASTRO N5 d'Astronergy.

Financée par le groupe CEE et développée par Antlike Solar, la centrale photovoltaïque de Döllen vendra l'énergie sur la base d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) et vise à assumer une partie des responsabilités en matière de stabilisation du climat, de réduction des tarifs énergétiques et d'indépendance énergétique. Le projet photovoltaïque de Döllen est actuellement l'un des plus grands parcs photovoltaïques en espace ouvert d'Allemagne.

Après le raccordement au réseau en 2023, la centrale photovoltaïque fournira plus de 150 000 MWh d'électricité verte par an.

Detlef Schreiber, PDG du groupe CEE, a déclaré : « Le nouveau parc solaire du site de Döllen impressionne avec une puissance nominale de 154,4 MWp et illustre en même temps le potentiel des énergies renouvelables en tant que composante centrale de la transition énergétique.

Timo Franz, chef de projet pour l'Europe chez Astronergy, a ajouté que la CEE s'est fermement engagée à fournir de l'énergie verte à travers l'Europe. Nous avons été ravis de leur fournir nos nouveaux modules photovoltaïques TOPCon de type n à haut rendement pour la réalisation de leur projet, ainsi que de leur confiance dans notre qualité et notre partenariat.

À propos d'Astronergy

Sous l'égide du groupe CHINT, Astronergy est une entreprise de fabrication intelligente spécialisée dans les modules photovoltaïques. Fondée en 2006, Astronergy est l'une des premières entreprises privées à s'être lancée dans le domaine du photovoltaïque. Ses activités s'étendent à plus de 140 pays et régions dans le monde.

Astronergy s'engage à être le fournisseur de modules photovoltaïques le plus compétitif au monde, avec pour mission de créer un monde durable et sans émission de carbone grâce à l'énergie solaire. Astronergy se concentre sur la R&D, la production et la vente de cellules et de modules photovoltaïques en silicium cristallin à haut rendement, et lance régulièrement des modules à haut rendement de la série ASTRO. La technologie des tranches de silicium de grande taille permet aux modules de la série ASTRO, qu'ils soient bifaciaux ou monofaciaux, de s'adapter parfaitement à tous les scénarios, tels que les centrales électriques, les systèmes photovoltaïques commerciaux et industriels (C&I) et les systèmes photovoltaïques résidentiels.

