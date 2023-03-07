Модули от Astronergy будут использоваться для крупнейшей в Европе электростанции

ХАНЧЖОУ, Китай, 7 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Для строительства крупнейшей в Европе солнечной электростанции TOPCon в Дёллене (Бранденбург) в Германию были доставлены фотоэлектрические модули ASTRO N5 TOPCon общей мощностью 154,4 МВт.

Key visual of ASTRO N series n-type TOPCon PV modules.

Являясь первопроходцем в массовом производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, серия ASTRO N привлекла большое внимание во всем мире после того, как в Австралии был подписан первый проект мощностью 355 МВт. Солнечная электростанция в Дёллене является еще одним шагом вперед для внедрения на мировом рынке технологии TOPCon n-типа, работающей на базе серии ASTRO N5 от компании Astronergy.

Солнечная электростанция в Дёллене, финансируемая CEE Group и разработанная компанией Antlike Solar, будет продавать энергию на основе договора купли-продажи электроэнергии (PPA) и возьмет на себя часть ответственности за стабилизацию климата, снижение тарифов на электроэнергию, а также энергетическую независимость. В настоящее время фотоэлектрический проект в Дёллене является одним из крупнейших фотоэлектрических парков Германии открытого типа.

После подключения к сети в конце 2023 года солнечная электростанция будет поставлять более 150 000 МВт·ч «зеленой» электроэнергии в год.

Генеральный директор CEE Group Детлеф Шрайбер (Detlef Schreiber) заявил следующее: «Новый солнечный парк в Дёллене впечатляет номинальной мощностью 154,4 МВт, и в то же время демонстрирует потенциал возобновляемых источников энергии в качестве одного из центральных компонентов перехода к альтернативным источникам».

Тимо Франц (Timo Franz), руководитель отдела проектов Astronergy в Европе, добавил, что CEE твердо намерена обеспечивать поставки «зеленой» энергии по всей Европе. «Мы были рады предоставить наши новые высокоэффективные фотоэлектрические модули TOPCon n-типа для выполнения их проекта, а также благодарим их за сотрудничество и доверие к нашему качеству».

Информация о компании Astronergy

Компания Astronergy, входящая в состав CHINT Group, является предприятием по производству интеллектуальных продуктов и услуг, специализирующимся на фотоэлектрических модулях. Компания Astronergy, основанная в 2006 году, является одним из первых частных предприятий в сфере солнечной энергетики, а ее деятельность охватывает более 140 стран и регионов мира.

Astronergy стремится стать самым конкурентоспособным поставщиком фотоэлектрических модулей в мире, ставя своей стратегической целью создание экологически чистого мира с нулевым уровнем выбросов углерода с помощью солнечной энергии. Сосредоточившись на исследованиях и разработках, производстве и продажах высокоэффективных фотоэлектрических модулей и фотоэлементов из кристаллического кремния, Astronergy постоянно выпускает высокоэффективные модули серии ASTRO. Технология пластин большого размера обеспечивает идеальное применение как двусторонних, так и односторонних модулей серии ASTRO во всех сценариях, таких как электростанции промышленного масштаба, коммерческие и промышленные (КиП) фотоэлектрические системы, а также бытовые фотоэлектрические системы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2015350/Key_visual_ASTRO_N_series_n_type_TOPCon_PV_modules.jpg

SOURCE Astronergy