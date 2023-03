Módulos N-type de 154,4 MW da Astronergy estruturarão a maior usina fotovoltaica de células solares TOPCon da Europa

HANGZHOU, China, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Um total de 154,4 MWdc em módulos fotovoltaicos TOPCon da série ASTRO N5 foi entregue à Alemanha para materializar a maior usina fotovoltaica TOPCon da Europa em Döllen (Brandemburgo).

Pioneira na produção em massa de módulos fotovoltaicos n-type TOPCon, a série ASTRO N recebeu muita atenção em todo o mundo após a assinatura do primeiro projeto com 355 MWdc na Austrália. A usina fotovoltaica de Döllen é mais um passo adiante para apresentar a tecnologia n-type TOPCon ao mercado global, oferecida pela série ASTRO N5 da Astronergy.

Visão principal dos módulos TOPCon PV tipo N da série ASTRO N. (PRNewsfoto/Astronergy)

Financiada pelo CEE Group e desenvolvida pela Antlike Solar, a usina fotovoltaica de Döllen venderá energia por meio de um PPA (contrato de compra e venda de energia) e tem o objetivo de arcar com parte das responsabilidades de estabilização do clima, redução da taxa de energia e independência energética. O projeto fotovoltaico de Döllen é atualmente um dos maiores parques fotovoltaicos em espaço aberto da Alemanha.

Após a conexão à rede no fim de 2023, a usina fotovoltaica fornecerá mais de 150.000 MWh de eletricidade verde por ano.

Detlef Schreiber, CEO do CEE Group, disse: "O novo parque solar em Döllen impressiona com uma produção nominal de 154,4 MWp e, ao mesmo tempo, ilustra o potencial das energias renováveis como um componente central da transição energética".

O diretor da divisão de projetos da Astronergy na Europa, Timo Franz, acrescentou que o CEE está fortemente comprometido em fornecer energia verde para toda a Europa. Tivemos o prazer de fornecer nossos novos módulos fotovoltaicos n-type TOPCon de alta eficiência para a execução do projeto do grupo, bem como contar com a confiança deles em nossa qualidade e parceria.

Sobre a Astronergy

Parte do CHINT Group, a Astronergy é uma empresa de fabricação inteligente com foco em módulos fotovoltaicos. Fundada em 2006, a Astronergy foi uma das primeiras empresas privadas a entrar no setor fotovoltaico, e a empresa está presente em mais de 140 países e regiões do mundo.

A Astronergy tem o compromisso de ser a fornecedora de módulos fotovoltaicos mais competitiva de todo o mundo, com a missão de criar um mundo sustentável e com emissão líquida zero de carbono com energia solar. Com foco em P&D, produção e vendas de células fotovoltaicas e módulos fotovoltaicos de silício cristalino de alta eficiência, a Astronergy lançou continuamente módulos de alta eficiência da série ASTRO. A tecnologia de wafer de grande porte permite que todos os módulos bifaciais e monofaciais da série ASTRO possam ser perfeitamente aplicados em todos os cenários, como estações de energia de grande escala, sistemas fotovoltaicos comerciais e industriais (C&I) e sistemas fotovoltaicos residenciais.

