Na targach IFA 2024 firma Zendure prezentuje innowacyjne rozwiązania energetyczne SolarFlow Hyper i SolarFlow Ace

Zaproszenie do odwiedzenia Zendure na targach IFA 2024 (hala 2.2 - stoisko nr 110) oraz na prezentację Showstopper nr 28.

BERLIN, 5 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Zendure, jedna z najszybciej rozwijających się spółek z branży technologii energetycznych, prezentuje najświeższe innowacje na jubileuszowej setnej edycji targów IFA w Berlinie na stoisku H2.2-110. Wydarzenie trwa od 6 do 10 września 2024 r. Wśród prezentowanych produktów znajdują się nowości Zendure - SolarFlow Hyper i SolarFlow Ace, nowe akumulatory AB1000S i AB2000S oraz SolarFlow, AIO 2400, a także SuperBase V.

SolarFlow Hyper jest pierwszym na świecie systemem fotowoltaicznym z modułami wtykowymi i koordynacją wielu zestawów wyposażony w dwustronne rozwiązanie do ładowania podłączone do prądu, z możliwością piętrowego ustawiania modułów. SolarFlow Ace, dynamiczne rozszerzenie zaprojektowane zarówno z myślą o instalacjach podłączonych, jak i niepodłączonych do sieci, zmienia niegdyś nieruchome balkonowe stacje zasilania w rozwiązania mobilne idealne do miejsc pozbawionych możliwości podłączenia do sieci. Po raz pierwszy firma Zendure prezentuje nowe, udoskonalone akumulatory AB1000S i AB2000S, które wyposażono w aerozolowy system gaśniczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Nowa era magazynowania energii słonecznej

SolarFlow Hyper zaprojektowano z myślą o wyznaczaniu nowych standardów czystej energii. Zestaw jednostek Hyper wyposażony w ZenLink, technologię komunikacji lokalnej, można podłączyć i skomunikować z mikrosiecią w domu niezależnie od połączenia z internetem. Oprócz rozwiązania podłączonego do prądu zaawansowana łączność ZenLink pozwala na bezproblemową synchronizację zestawów Hyper w ramach tej samej fazy. Dzięki zastosowaniu cen dnia następnego Nord Pool SolarFlow Hyper umożliwia użytkownikom zaawansowane zarządzanie energią i optymalizację kosztów na podstawie czasu korzystania (TOU).

„Cieszymy się z możliwości zaprezentowania naszych wizji i innowacji w dziedzinie rozwiązań energetycznych na targach IFA Berlin - powiedział Bryan Liu, dyrektor generalny i założyciel Zendure. - Naszym celem jest dzielenie się innowacyjnymi, niezawodnymi i przystępnymi cenowo rozwiązaniami w zakresie zrównoważonej energii oraz przekazywanie odwiedzającym wiedzy na temat zalet rozliczeń opartych na czasie korzystania. Zależy nam na zwiększaniu świadomości znaczenia bardziej ekologicznego stylu życia i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zrównoważonych rozwiązań energetycznych".

Aby odwiedzić stoisko Zendure na IFA lub umówić się na pokaz, firma prosi o kontakt e-mailowy z Chrisem Chiu: [email protected].

Więcej informacji na stronie Zendure.com (podmiot stowarzyszony: ShareASale).

ZENDURE

Powstała w 2017 r. firma Zendure jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw z sektora technologii energetycznych z siedzibą w centrach technologicznych Doliny Krzemowej w USA, Wielkiego Obszaru Zatoki w chińskiej „dolinie krzemowej" oraz w Japonii i Niemczech. Jej misją jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo energii dla gospodarstw domowych na całym świecie poprzez popularyzację najnowszej technologii energetycznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2494757/Zendure_Showcases_Innovative_Energy_Solutions_SolarFlow_Hyper_and_SolarFlow_Ace_at_IFA_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg