Zendure представит инновационные энергетические решения SolarFlow Hyper и SolarFlow Ace на выставке IFA 2024

Посетите Zendure на выставке IFA 2024 (зал 2.2, стенд № 110) или Showstopper № 28

БЕРЛИН, 5 сентября 2024 г. /PRNewswire/ — Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере энергетических технологий, Zendure , представит свои последние инновации на 100-й годовщине выставки IFA в Берлине (стенд H2.2-110), которая пройдет с 6 по 10 сентября 2024 г.Среди представленных продуктов будут новинки от Zendure — SolarFlow Hyper и SolarFlow Ace , новые аккумуляторы AB1000S и AB2000S, а также SolarFlow , AIO 2400 и SuperBase V .

SolarFlow Hyper — первая в мире модульная система хранения солнечной энергии с решениями для внутренней синхронизации и двунаправленной зарядки со связью по переменному току, предоставляющая возможности быстрого подключения и масштабирования. SolarFlow Ace — дополнительный модуль, предназначенный для использования как автономно, так и с городской сетью, который превратит вашу стационарную балконную солнечную электростанцию в портативное решение, идеально подходящее для путешествий. Компания Zendure представит новейшие улучшенные аккумуляторные батареи AB1000S и AB2000S, оснащенные системой аэрозольного пожаротушения для максимальной безопасности.

Новая эра в сфере хранения солнечной энергии

Система SolarFlow Hyper устанавливает новые стандарты среди технологий чистой энергии. Благодаря сетевой технологии ZenLink несколько наборов модулей Hyper могут быть соединены между собой для автономного обмена данными внутри локальной сети дома без необходимости подключения к сети Интернет. Наряду с решением зарядки со связью по переменному току (AC-Coupled), новейшая сетевая технология ZenLink позволяет легко синхронизировать наборы модулей Hyper на одной фазе. Благодаря встроенному доступу к ценообразованию «на сутки вперед» от Nord Pool, SolarFlow Hyper предоставляет пользователям расширенные возможности по управлению энергопотреблением и оптимизии затрат по времени использования (TOU).

«Мы будем рады поделиться нашими последними идеями и инновациями в сфере энергетических решений на выставке IFA в Берлине», — сказал Брайан Лю, генеральный директор и основатель компании Zendure. «Наша цель — рассказать об инновационных, надежных и доступных решениях в сфере «зеленой» энергетики и донести преимущества концепции Time-of-Use (тарифы по времени использования). Мы стремимся пропагандировать важность экологичного образа жизни и информировать общественность о возможностях чистой энергетики».

Чтобы встретиться с командой Zendure или запланировать демонстрацию на выставке IFA, свяжитесь с Крисом Чиу — [email protected] .

Более подробно читайте на сайте Zendure.com (дочерняя компания ShareASale ).

О КОМПАНИИ ZENDURE

Компания Zendure была основана в 2017 году и является одним из самых быстрорастущих стартапов в сфере энергетических технологий среди технологических центров Кремниевой долины в США и Большого залива в Китае, а также Японии и Германии. Наша миссия — обеспечить надежные, доступные по цене, экологически чистые решения для хранения энергии в домашних условиях по всему миру путем популяризации новейших технологий в области энергетики.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2494757/Zendure_Showcases_Innovative_Energy_Solutions_SolarFlow_Hyper_and_SolarFlow_Ace_at_IFA_2024.jpg