Zendure présente ses solutions énergétiques innovantes, Hyper 2000 et Ace 1500, à l'IFA 2024

BERLIN, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Zendure , l'une des entreprises de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide, présente ses dernières innovations à l'occasion du 100e anniversaire du salon IFA à Berlin, au hall 2.2, stand 110, du 6 au 10 septembre 2024. Parmi les produits présentés figurent les dernières nouveautés de Zendure, Hyper 2000 et Ace 1500, les nouvelles batteries AB1000S et AB2000S ainsi que SolarFlow , AIO 2400 et SuperBase V .

Hyper 2000 est le premier système solaire rechargeable à coordination multi-ensembles au monde doté d'une solution de recharge bidirectionnelle couplée en CA et d'une conception modulaire empilable. Ace 1500, une extension dynamique conçue pour les scénarios en réseau et hors réseau, transforme des centrales électriques de balcon jusque là rigides en solutions portatives, idéales pour les aventures hors réseau. Pour la première fois, Zendure présente ses nouvelles batteries améliorées AB1000S et AB2000S, qui intègrent un système d'extinction des incendies par aérosol afin d'améliorer la sécurité.

Une nouvelle ère pour le stockage de l'énergie solaire

Hyper 2000 est conçu pour établir de nouvelles normes en matière d'énergie propre. Équipé de ZenLink, une technologie de communication locale, plusieurs ensembles d'unités Hyper peuvent être connectés et communiquer de manière autonome au sein du micro-réseau d'une maison, indépendamment des connexions Internet. En plus de la solution couplée en CA, la mise en réseau avancée de ZenLink permet à de nombreux ensembles Hyper de se synchroniser sans effort sur la même phase. Grâce à l'intégration de la tarification à l'avance de Nord Pool, Hyper 2000 permet aux utilisateurs de s'engager dans la gestion avancée de l'énergie et d'optimiser les coûts grâce au principe de tarification au temps d'utilisation.

« Nous sommes ravis de présenter nos visions et nos innovations en matière de solutions énergétiques à l'IFA à Berlin, a déclaré Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure. « Notre objectif est de faire découvrir des solutions d'énergie durable innovantes, fiables et abordables, tout en expliquant aux visiteurs comment tirer parti des avantages du temps d'utilisation. Nous sommes déterminés à sensibiliser le public à l'importance d'un mode de vie plus écologique et à le renseigner sur les options en matière d'énergie durable. »

Pour rencontrer Zendure ou planifier une démonstration sur place à l'IFA, veuillez contacter Chris Chiu à l'adresse [email protected] .

À PROPOS DE ZENDURE

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.