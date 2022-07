NagaCorp obtient les honneurs de la part d'Institutional Investor

Dans le secteur des jeux et de l'hébergement, toutes catégories confondues, NagaCorp a été classée première dans la catégorie des petites et moyennes capitalisations et troisième dans la catégorie Asie (hors Japon) :

Catégorie Petites et moyennes capitalisations Asie (hors Japon) Best Investor Relations – NagaCorp Ltd. n° 1 n° 3 Best CEO – Tan Sri Dr. Chen Lip Keong n° 1 n° 2 Best CFO – Tan Sean Czoon n° 1 n° 2 Best IR Professional – Gerard Chai n° 1 n° 2 Best IR Team – NagaCorp Ltd. n° 1 n° 3 Best Overall ESG – NagaCorp Ltd. n° 1 n° 3

Tan Sri Dr Chen Lip Keong, fondateur, actionnaire majoritaire et directeur général de NagaCorp, a déclaré : « Cette reconnaissance témoigne de notre réussite exceptionnelle dans la conduite de l'entreprise vers une reprise régulière et cohérente après les effets de la pandémie mondiale. Grâce à notre forte résilience et à nos stratégies commerciales judicieuses, nous sommes confiants dans les perspectives commerciales à long terme de NagaCorp alors que la région se remet de la pandémie. Cette reconnaissance témoigne également de notre leadership, de notre crédibilité et de notre équipe chevronnée de relations avec les investisseurs. Notre équipe est honorée d'être reconnue comme la meilleure de l'industrie et notre succès témoigne de notre persévérance à maintenir une gouvernance d'entreprise de haute qualité et des pratiques qui protègent les intérêts de nos actionnaires. »

Gerard Chai, directeur général et responsable des relations avec les investisseurs de NagaCorp, a déclaré : « Les réalisations exceptionnelles de NagaCorp témoignent de la solidité de nos communications et de nos engagements en matière de relations avec les investisseurs au sein de la communauté mondiale des investisseurs, malgré les difficultés rencontrées par le secteur de l'hôtellerie et des loisirs, fortement perturbé par la pandémie. Il est essentiel de fournir des informations opportunes, précises et significatives aux investisseurs pour renforcer leur confiance. Nous sommes fiers qu'Institutional Investor ait reconnu l'efficacité des efforts de l'équipe des relations avec les investisseurs de NagaCorp et de notre programme mondial de relations avec les investisseurs. L'équipe chargée des relations avec les investisseurs s'est engagée à maintenir en permanence un niveau d'engagement et de communication de classe mondiale avec la communauté des investisseurs. »

Cette année, un total de 4 854 gestionnaires de portefeuille et analystes buy-side, ainsi que 670 analystes sell-side, ont participé à l'enquête sur le classement des équipes de direction en Asie (hors Japon) en 2022. Les 1 612 entreprises ont été nommées dans 18 secteurs cette année. La méthode de classement comprend (1) l'autorité et la crédibilité de l'équipe des relations avec les investisseurs (2) le leadership et la communication (3) l'accessibilité des cadres supérieurs (4) la connaissance des affaires et des marchés (5) la gérance financière (6) la réactivité (7) la cohérence et la granularité des informations (8) les informations ESG importantes sur le plan financier (9) la stratégie ESG de l'entreprise (10) et le délai de mise sur le marché (rapidité).

Depuis plus de 50 ans, Institutional Investor reconnaît l'excellence des personnes et des entreprises du secteur des services financiers. L'intégrité des classements et des prix d'Institutional Investor, qui s'appuient sur la rédaction et la recherche, a suscité le plus grand respect dans le secteur et continue de servir de référence pour mesurer l'excellence. Au cours des 15 dernières années, Institutional Investor a également fourni des analyses indépendantes des programmes de relations avec les investisseurs des entreprises, conjointement avec le classement des équipes de direction.

À PROPOS DE NAGACORP LTD.

NagaCorp Ltd. est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis octobre 2006 (code boursier SEHK: 3918). Fondée en 1995, NagaWorld Ltd., filiale en propriété exclusive de NagaCorp, possède, gère et exploite le seul complexe intégré de divertissement et de loisirs de classe mondiale à Phnom Penh, la capitale du Royaume du Cambodge. Elle possède une licence de casino valable pour 70 ans et des droits de jeu exclusifs pour une période d'environ 51 ans (1995-2045). NagaCorp a été sélectionnée pour figurer dans l'indice composite des sociétés étrangères Hang Seng, lancé le 5 septembre 2011. Le 10 septembre 2018, le groupe a été inclus en tant que composant de l'indice composite « Moyennes et grandes capitalisations » de Hang Seng.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851043/image_1.jpg

SOURCE NagaCorp Ltd.