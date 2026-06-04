NAVEE Commercial расширяет свой ассортимент транспортных средств для города на MME 2026

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NAVEE Commercial

Jun 04, 2026, 06:27 ET

БЕРЛИН, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания NAVEE Commercial вернулась на выставку Micromobility Europe 2026 с расширенной экосистемой продуктов, охватывающей шеринговый транспорт, доставку, энергетические решения и доступную транспортировку. Ведущей демонстрацией этого года стал дебют нового шерингового электровелосипеда N2 и решений, предназначенных для работы автопарка в реальной жизни.

Более разумный подход к совместному использованию электровелосипедов

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NAVEE_Commercial
NAVEE_Commercial

Построенный на 24-дюймовой платформе, N2 обеспечивает стабильную и комфортную езду, оставаясь легким, маневренным и простым в управлении в повседневной работе.

«Будущее шерингового транспорта заключается в создании самого умного транспортного средства, — сказал Кайю Гу (Kaiyu Gu), директор по европейскому рынку в NAVEE Commercial. — С N2 мы сосредоточились на повседневных реалиях операторов — циклы технического обслуживания, ограничения парковки, эффективность автопарка и общая стоимость владения, — сохраняя при этом интуитивно понятный и комфортный опыт поездки».

Разработанный для европейских городов, N2 поддерживает соблюдение правил парковки и цели устойчивого развития, в то время как совместимость аккумуляторов в экосистеме NAVEE Commercial упрощает зарядку и техническое обслуживание. По данным компании, модель может выйти на рентабельность менее чем за 120 дней.

Не только шеринговый транспорт

Наряду с N2, компания NAVEE Commercial представила зарядную систему совместного использования PB1, поддерживающую быструю зарядку мощностью 22,5 Вт и гибкое развертывание в розничных магазинах, кафе, торговых центрах и транспортных узлах, что ознаменовало ее вступление в городское пополнение энергии.

Расширенная линейка включала электросамокаты V2 Pro и V2 Lite, электровелосипед M2, транспортные средства доставки XM1 и X1, велосипед B1 и транспортное средство LM1 Love.

V2 Pro предлагает запас хода до 110 км, сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания и модульную конструкцию, которая сокращает время обслуживания и простоя, оставаясь ведущим продуктом в подходе NAVEE Commercial к высокочастотному шеринговому транспорту.

Транспортное средство LM1 Love предоставляет пожилым людям и инвалидам более безопасное, простое и доступное низкоскоростное транспортное решение.

Компания NAVEE Commercial также представила платформу City King, интегрированную платформу, соединяющую транспортные средства, облачное управление и операционные инструменты для упрощения операций с автопарком.

Взгляд в будущее с операторами

За последние несколько лет компания NAVEE Commercial укрепила партнерские отношения с операторами по всему миру, постоянно совершенствуя продукты с помощью обратной связи в реальном мире и меняющихся потребностей рынка, укрепляя свою приверженность созданию более интеллектуальных и надежных транспортных решений для отрасли.

«Мы видим, что операторы смотрят не только на отдельные транспортные средства, но и на долгосрочную эксплуатационную устойчивость, — сказала Оливия Жан (Olivia Zhan), руководитель подразделения Global Sharing в NAVEE Commercial. — Вот почему мы продолжаем расширять экосистему наших продуктов и операционные возможности — от шерингового транспорта и доставки до энергетических решений и управления автопарком».

Контакты для СМИ:
Дин Джунтао (Ding Juntao)
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2994034/NAVEE_Commercial.jpg

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