NAVEE Commercial amplía su cartera de soluciones de movilidad urbana en MME 2026

BERLÍN, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE Commercial regresó a Micromobility Europe 2026 mostrando un ecosistema de productos ampliado que abarca movilidad compartida, reparto, soluciones energéticas y transporte accesible. Liderando la presentación de este año estuvo la presentación de la nueva bicicleta eléctrica compartida N2 y de soluciones diseñadas para operaciones de flotas en el mundo real.

Un enfoque más inteligente para compartir bicicletas eléctricas

Construida sobre una plataforma de 24 pulgadas, la N2 proporciona una conducción estable y cómoda, al mismo tiempo que se muestra ligera, ágil y fácil de gestionar en las operaciones diarias.

"El futuro de la movilidad compartida reside en crear el vehículo más inteligente", afirmó Kaiyu Gu, director de mercado europeo de NAVEE Commercial. "Con la N2, nos centramos en las realidades diarias de los operadores: ciclos de mantenimiento, limitaciones de aparcamiento, eficiencia de la flota y coste total de propiedad, sin dejar de lado una experiencia de conducción intuitiva y cómoda".

Diseñada para su uso en las ciudades europeas, la N2 facilita el cumplimiento de las normativas de aparcamiento y los objetivos de sostenibilidad, mientras que la compatibilidad de la batería con el ecosistema de NAVEE Commercial simplifica la carga y el mantenimiento. Según la compañía, el modelo puede alcanzar la rentabilidad en menos de 120 días.

Más allá de la movilidad compartida

Junto con el modelo N2, NAVEE Commercial presentó el sistema de baterías portátiles compartidas PB1, compatible con carga rápida de 22,5 W y despliegue flexible en tiendas, cafeterías, centros comerciales y nudos de transporte, marcando así su entrada en el mercado de la recarga de energía urbana.

La gama completa incluía los patinetes eléctricos compartidos V2 Pro y V2 Lite, la bicicleta eléctrica compartida M2, los vehículos de reparto XM1 y X1, la bicicleta B1 y el sistema de movilidad compartida LM1.

La V2 Pro ofrece una autonomía de hasta 110 km, un consumo de energía en espera ultrabajo y una estructura modular que reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad, consolidándose como un producto líder en el enfoque de NAVEE Commercial para la movilidad compartida de alta frecuencia.

La LM1 love mobility proporciona a los usuarios mayores y con discapacidad una solución de transporte a baja velocidad más segura, sencilla y accesible.

NAVEE Commercial también presentó la plataforma City King, una plataforma integrada que conecta vehículos, gestión en la nube y herramientas operativas para simplificar la gestión de flotas.

Mirando hacia el futuro con los operadores

En los últimos años, NAVEE Commercial ha fortalecido sus alianzas con operadores de todo el mundo, perfeccionando continuamente sus productos gracias a la retroalimentación real y a la evolución del mercado, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad más inteligentes y fiables para el sector.

"Observamos que los operadores buscan ir más allá de los vehículos individuales y centrarse en la sostenibilidad operativa a largo plazo", declaró Olivia Zhan, directora global de negocios de movilidad compartida en NAVEE Commercial. "Es por este motivo por lo que seguimos ampliando tanto nuestro ecosistema de productos como nuestras capacidades operativas, abarcando desde la movilidad compartida y la entrega hasta las soluciones energéticas y también la gestión de flotas".

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Ding Juntao

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