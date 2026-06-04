NAVEE Commercial prezentuje nowe rozwiązania dla miejskiej mobilności podczas MME 2026

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NAVEE Commercial

Jun 04, 2026, 06:21 ET

BERLIN, 4 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma NAVEE Commercial zaprezentowała podczas targów Micromobility Europe 2026 szereg nowych rozwiązań obejmujących współdzieloną mobilność, logistykę miejską, usługi energetyczne oraz transport dostępny dla różnych grup użytkowników. Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji był debiut nowego roweru elektrycznego N2 przeznaczonego do systemów sharingowych.

N2 - nowa generacja roweru do systemów sharingowych

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NAVEE_Commercial
NAVEE_Commercial

Dzięki 24-calowej platformie model N2 zapewnia wygodne i stabilne prowadzenie, oferując jednocześnie niewielką masę oraz wysoką manewrowość, co przekłada się na łatwiejsze zarządzanie pojazdem w codziennej eksploatacji.

„Przyszłość mobilności współdzielonej to rozwój coraz bardziej inteligentnych pojazdów - powiedział Kaiyu Gu, dyrektor rynku europejskiego NAVEE Commercial. - Projektując model N2, uwzględniliśmy realne potrzeby operatorów, takie jak serwisowanie, ograniczenia parkingowe, efektywność floty i koszty całkowite, dbając jednocześnie o prostotę i wygodę użytkowania".

Rower jest przystosowany do wymagań europejskich systemów transportowych, w tym zasad dotyczących parkowania i zrównoważonej mobilności. Wspólna platforma akumulatorowa z innymi pojazdami NAVEE Commercial ma dodatkowo usprawnić procesy związane z ładowaniem i utrzymaniem floty. Według deklaracji firmy model może osiągnąć próg rentowności w mniej niż 120 dni.

Ekspansja poza sektor mobilności współdzielonej

Podczas wydarzenia NAVEE Commercial zaprezentowało również system współdzielonych powerbanków PB1. Rozwiązanie oferuje szybkie ładowanie o mocy 22,5 W i może być wdrażane m.in. w punktach handlowych, lokalach gastronomicznych, centrach handlowych oraz węzłach komunikacyjnych.

Wśród prezentowanych produktów znalazły się również hulajnogi elektryczne V2 Pro i V2 Lite, rower M2, pojazdy dostawcze XM1 i X1, rower miejski B1 oraz model LM1, opracowany z myślą o seniorach i osobach z ograniczoną mobilnością.

Model V2 Pro oferuje zasięg do 110 km, wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania oraz modułową konstrukcję, która ogranicza potrzeby serwisowe i przestoje, pozostając jednym z kluczowych produktów w podejściu NAVEE Commercial do intensywnie użytkowanej mobilności współdzielonej.

LM1 Love Mobility zapewnia osobom starszym oraz użytkownikom z niepełnosprawnościami bezpieczniejsze, prostsze i bardziej dostępne rozwiązanie w zakresie transportu niskich prędkości.

Firma przedstawiła również platformę City King, integrującą pojazdy, systemy chmurowe i narzędzia operacyjne w jednym środowisku. Rozwiązanie ma usprawniać zarządzanie flotami i wspierać operatorów w codziennej działalności.

Dalszy rozwój we współpracy z operatorami

W ciągu ostatnich kilku lat NAVEE Commercial wzmocniło współpracę z operatorami na całym świecie, nieustannie udoskonalając swoje produkty w oparciu o rzeczywiste doświadczenia użytkowników oraz zmieniające się potrzeby rynku. Działania te potwierdzają zaangażowanie firmy w tworzenie inteligentniejszych i bardziej niezawodnych rozwiązań dla branży mobilności.

„Obserwujemy, że operatorzy coraz rzadziej koncentrują się wyłącznie na pojedynczych pojazdach, a coraz częściej na długofalowej stabilności operacyjnej - powiedziała Olivia Zhan, Global Sharing Business Leader w NAVEE Commercial. - Z tego powodu konsekwentnie rozbudowujemy zarówno nasz ekosystem produktowy, jak i zaplecze operacyjne, obejmujące współdzieloną mobilność, usługi dostawcze, rozwiązania energetyczne oraz zarządzanie flotą".

Źródło: NAVEE Commercial

KONTAKT:
Ding Juntao
e-mail: [email protected]

 Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2994034/NAVEE_Commercial.jpg

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