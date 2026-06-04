Spoločnosť NAVEE Commercial rozširuje svoje portfólio mestskej mobility na veľtrhu MME 2026
News provided byNAVEE Commercial
Jun 04, 2026, 23:28 ET
BERLÍN, 5. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť NAVEE Commercial sa vrátila na veľtrh Micromobility Europe 2026 (MME) s rozšíreným ekosystémom produktov, ktorý zahŕňa zdieľanú mobilitu, doručovanie, energetické riešenia a bezbariérovú dopravu. Hlavnou témou tohtoročnej prezentácie bolo uvedenie nového zdieľaného elektrobicykla N2 a riešení navrhnutých pre reálnu prevádzku vozových parkov.
Inteligentnejší prístup k zdieľaniu elektrobicyklov
Model N2, využívajúci 24-palcovú platformu, poskytuje stabilnú a pohodlnú jazdu a zároveň zostáva ľahký, obratný a ľahšie ovládateľný v bežnej prevádzke.
„Budúcnosť zdieľanej mobility je o vytvorení najinteligentnejšieho vozidla," povedal Kaiyu Gu, riaditeľ pre európsky trh v spoločnosti NAVEE Commercial. „Pri modeli N2 sme sa zamerali na každodennú realitu operátorov: cykly údržby, parkovacie obmedzenia, efektivitu vozového parku a celkové náklady na vlastníctvo, pričom sa zachová intuitívny a pohodlný zážitok z jazdy."
Elektrobicykel N2, navrhnutý pre európske mestá, podporuje dodržiavanie predpisov o parkovaní a ciele udržateľnosti, zatiaľ čo kompatibilita batérií v ekosystéme NAVEE Commercial zjednodušuje nabíjanie a údržbu. Podľa spoločnosti môže model dosiahnuť ziskovosť za menej ako 120 dní.
Rozširovanie za hranice zdieľanej mobility
Spolu s modelom N2 predstavila spoločnosť NAVEE Commercial aj systém zdieľaných powerbánk PB1 s podporou rýchleho nabíjania s výkonom 22,5 W a flexibilného nasadenia v maloobchodných predajniach, kaviarňach, nákupných centrách a dopravných uzloch, čo predstavuje jej vstup do oblasti dopĺňania energie v mestách.
Širší sortiment zahŕňal zdieľané elektrické kolobežky V2 Pro a V2 Lite, zdieľaný elektrický bicykel M2, dodávkové vozidlá XM1 a X1, bicykel B1 a LM1 love mobility.
Kolobežka V2 Pro ponúka dojazd až 110 km, ultranízku spotrebu energie v pohotovostnom režime a modulárnu štruktúru, ktorá znižuje potrebu údržby a prestojov, a zostáva tak popredným produktom v prístupe spoločnosti NAVEE Commercial k vysokofrekvenčnej zdieľanej mobilite.
Bicykel LM1 Love Mobility poskytuje starším a zdravotne postihnutým používateľom bezpečnejšie, jednoduchšie a dostupnejšie riešenie prepravy pri nízkej rýchlosti.
Spoločnosť NAVEE Commercial tiež predstavila platformu City King, integrovanú základňu spájajúcu vozidlá, cloudovú správu a prevádzkové nástroje na zjednodušenie prevádzky vozového parku.
Budúcnosť z pohľadu prevádzkovateľov
V posledných rokoch spoločnosť NAVEE Commercial posilnila partnerstvá s prevádzkovateľmi po celom svete, neustále zdokonaľuje produkty prostredníctvom spätnej väzby z reálneho sveta a vyvíjajúcich sa potrieb trhu, čím posilňuje svoj záväzok budovať inteligentnejšie a spoľahlivejšie riešenia mobility pre toto odvetvie.
„Vidíme, že prevádzkovatelia sa zameriavajú nielen na jednotlivé vozidlá, ale aj na dlhodobú prevádzkovú udržateľnosť," povedala Olivia Zhan, globálna obchodná vedúca pre zdieľanie v spoločnosti NAVEE Commercial. „Preto neustále rozširujeme ekosystém našich produktov aj prevádzkové možnosti – od zdieľanej mobility a doručovania až po energetické riešenia a správu vozového parku."
Kontakt pre médiá:
Ding Juntao
[email protected]
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