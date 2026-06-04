NAVEE Commercial élargit son portefeuille de produits de mobilité urbaine au salon MME 2026

BERLIN, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE Commercial est revenu à Micromobility Europe 2026 avec un écosystème élargi de produits destinés à couvrir la mobilité partagée, la livraison, les solutions énergétiques et le transport accessible. L'élément phare de la présentation de cette année était le lancement du nouveau vélo électrique pour la mobilité partagée N2 et les solutions conçues pour l'exploitation quotidienne des flottes.

Une approche plus intelligente des vélos électriques en libre-service

Conçu sur une plateforme de 24 pouces, le N2 offre une conduite stable et confortable tout en restant léger, agile et plus facile à gérer au quotidien.

« L'avenir de la mobilité partagée repose sur la conception du véhicule le plus intelligent », déclare Kaiyu Gu, directeur du marché européen chez NAVEE Commercial. « Pour le N2, nous nous sommes concentrés sur les impératifs quotidiens des opérateurs : les cycles de maintenance, les contraintes de stationnement, l'efficacité de la flotte et le coût total de possession, en veillant à ce que l'expérience de conduite reste intuitive et confortable. »

Adapté aux villes européennes, le N2 est pensé pour respecter les réglementations en matière de stationnement et pour soutenir les objectifs de développement durable, tandis que la compatibilité de sa batterie dans l'écosystème de NAVEE Commercial simplifie la recharge et la maintenance. Selon l'entreprise, ce modèle permet d'atteindre le seuil de rentabilité en moins de 120 jours.

Aller au-delà de la mobilité partagée

Parallèlement au N2, NAVEE Commercial a présenté le système de banque d'énergie partagée PB1. Il prend en charge la recharge rapide de 22,5 W et un déploiement flexible dans les magasins de détail, les cafés, les centres commerciaux et les centres de transport, marquant ainsi son entrée dans le domaine du réapprovisionnement énergétique en milieu urbain.

La gamme élargie comprend les scooters électriques en libre-service V2 Pro et V2 Lite, le vélo électrique en libre-service M2, les véhicules de livraison XM1 et X1, le vélo B1 et le LM1 love mobility.

Le V2 Pro offre une autonomie pouvant atteindre 110 km, une très faible consommation d'énergie en mode veille et une structure modulaire qui réduit la maintenance et les temps d'arrêt. Il reste un produit phare dans l'approche de NAVEE Commercial en matière de mobilité partagée à haute fréquence.

Le LM1 love mobility offre aux personnes âgées et handicapées une solution de transport à faible vitesse plus sûre, plus simple et plus accessible.

NAVEE Commercial a également présenté la plateforme City King, une plateforme intégrée qui relie les véhicules, la gestion dans le cloud et les outils opérationnels afin de simplifier les opérations de la flotte.

Regard vers l'avenir avec les opérateurs

Au cours des dernières années, NAVEE Commercial a renforcé ses partenariats avec des opérateurs du monde entier, affinant continuellement ses produits grâce aux retours d'expérience et à l'évolution des besoins du marché, renforçant ainsi son engagement à créer des solutions de mobilité plus intelligentes et plus fiables pour l'industrie.

« Nous constatons que les opérateurs ne se limitent pas à la gestion des véhicules individuels, mais qu'ils recherchent une durabilité opérationnelle à long terme », déclare Olivia Zhan, responsable de l'activité de partage mondiale chez NAVEE Commercial. « C'est pourquoi nous continuons à développer à la fois notre écosystème de produits et nos capacités opérationnelles, qu'il s'agisse de mobilité partagée, de livraison, de solutions énergétiques ou de gestion de flotte. »

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Ding Juntao

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