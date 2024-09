NAVEE lancera de nouveaux produits à l'IFA 2024 : Prêt à révolutionner votre trajet domicile-travail ?

Fondée en 2021, NAVEE s'est rapidement imposée comme un acteur clé de la mobilité électrique. Cette année, NAVEE participe pour la troisième fois consécutive à l'IFA, ce qui témoigne de sa croissance rapide et de son influence grandissante. Depuis sa création, NAVEE est guidée par sa mission, à savoir « Explorer les possibilités infinies de l'avenir de la mobilité », avec comme vision « d'être la première entreprise mondiale de technologie intelligente et innovante dans le domaine de la mobilité » et les valeurs « leader, intelligent et écologique ». L'engagement inébranlable de NAVEE à l'égard de ces principes est à l'origine de ses réalisations impressionnantes et de son succès continu dans la révolution des transports urbains.

À l'approche de son troisième anniversaire, en septembre 2024, NAVEE peut fièrement annoncer qu'elle a dépassé les 200 000 utilisateurs dans le monde. Présents dans plus de 30 pays et régions, les produits NAVEE sont devenus un choix privilégié pour les navetteurs urbains à la recherche de solutions de mobilité fiables, efficaces et sophistiquées. Cette expansion rapide est soutenue par l'investissement substantiel de NAVEE dans la recherche et le développement, avec 70 % de son personnel dédié à l'innovation et 30 % de son budget alloué à l'avancement des technologies.

L'engagement de NAVEE en faveur de l'innovation se reflète dans ses récentes récompenses. Lancé en 2022, le modèle S65 a été récompensé par le Red Dot Award 2023, en reconnaissance de son design exceptionnel et de ses prouesses technologiques. En outre, les modèles S60 et S40 ont poursuivi cette tendance d'excellence en remportant le Red Dot Award 2024 et l'IF Design Award, soulignant ainsi l'engagement de NAVEE à repousser les limites du design et de la fonctionnalité. Offrant le meilleur design et les meilleures performances des produits NAVEE jusqu'à présent, les nouveaux produits que NAVEE dévoile cette année promettent de dépasser ces accomplissements, ce qui en fait le meilleur choix pour les navetteurs exigeants.

La grande révélation est prévue pour la conférence de lancement de produits le 6 septembre. Rejoignez NAVEE dans le hall 2.2B, stand 222, pour découvrir de première main les avancées et innovations sur lesquelles NAVEE travaille, notamment son nouveau scooter électrique phare.

Pour en savoir plus : https://naveetech.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490402/IFA______2024.jpg