NAVEE zaprezentuje nowy produkt podczas targów IFA 2024: rewolucja w obszarze dojazdów do pracy

Założona w 2021 roku firma NAVEE szybko stała się kluczowym graczem w dziedzinie mobilności elektrycznej. W tym roku NAVEE po raz trzeci z rzędu pojawia się na targach IFA, co stanowi wyraz jej dynamicznego rozwoju i rosnących wpływów. Od samego początku NAVEE realizuje misję opartą na haśle: „Wykorzystywanie nieskończonych możliwości, jakie niesie mobilna przyszłość" oraz wizji stania się wiodącą na świecie innowacyjną, inteligentną firmą technologiczną w dziedzinie mobilności. Firmie przyświecają takie wartości jak: przywództwo, inteligencja i ekologia. Niezachwiane zaangażowanie NAVEE w przestrzeganie tych zasad przyczyniło się do imponujących osiągnięć i kolejnych sukcesów w rewolucjonizowaniu transportu miejskiego.

We wrześniu tego roku NAVEE będzie świętować trzecią rocznicę działalności, szczycąc się ponad 200 tysiącami użytkowników na całym świecie. Obecne w ponad 30 krajach i regionach świata produkty NAVEE stały się preferowanym wyborem wśród osób dojeżdżających do pracy w miastach, poszukujących niezawodnych, wydajnych i stylowych rozwiązań w zakresie mobilności. Tak szybka ekspansja jest możliwa także dzięki znacznym inwestycjom NAVEE w badania i rozwój - aż 70% pracowników realizuje działania w zakresie innowacji, a na rozwój technologii przeznaczane jest 30% budżetu firmy.

Zaangażowanie NAVEE w dziedzinie innowacji znajduje odzwierciedlenie w otrzymanych w ostatnim czasie wyróżnieniach. Model S65, wprowadzony na rynek w 2022 roku, został uhonorowany nagrodą Red Dot Award 2023 za wyjątkowy design i parametry technologiczne. Modele S60 i S40 kontynuowały ten trend, zdobywając nagrody Red Dot Award 2024 i IF Design Award, co podkreśla zaangażowanie NAVEE w przesuwanie granic w obszarze wzornictwa i funkcjonalności. Oferując doskonalszą konstrukcję i wyższą wydajność, nowe produkty NAVEE, które firma zaprezentuje w tym roku, niosą obietnicę przekroczenia dotychczasowych osiągnięć. To czyni je najlepszym wyborem dla wymagających osób dojeżdżających do pracy.

Uroczysta premiera odbędzie się podczas konferencji premierowej w dniu 6 września. Zapraszamy na stoisko NAVEE w hali 2.2B (nr stoiska: 222), aby zapoznać się z postępami i innowacjami, nad którymi pracuje firma, oraz obejrzeć nowy, flagowy skuter elektryczny.

Więcej informacji na stronie: https://naveetech.com

