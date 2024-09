NAVEE stellt auf der IFA 2024 neue Produkte vor: Sind Sie bereit, Ihren Arbeitsweg zu revolutionieren?

NAVEE wurde 2021 gegründet und hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Elektromobilität entwickelt. In diesem Jahr nimmt NAVEE zum dritten Mal in Folge an der IFA teil und unterstreicht damit sein schnelles Wachstum und seinen zunehmenden Einfluss. Seit seiner Gründung lässt sich NAVEE von seiner Mission leiten, „die unendlichen Möglichkeiten für die Zukunft der Mobilität zu erkunden", mit der Vision, „das weltweit führende Unternehmen für innovative, intelligente Technologien im Bereich der Mobilität zu sein" und den Werten „Lead, Intelligent and Green". Das unerschütterliche Engagement von NAVEE für diese Prinzipien ist der Grund für die beeindruckenden Leistungen und den anhaltenden Erfolg bei der Revolutionierung des städtischen Verkehrs.

NAVEE nähert sich seinem dreijährigen Bestehen im September 2024 und kann mit Stolz verkünden, dass es die Zahl von 200.000 Nutzern weltweit überschritten hat. Mit einer Präsenz in über 30 Ländern und Regionen sind die Produkte von NAVEE zu einer bevorzugten Wahl für Stadtpendler geworden, die zuverlässige, effiziente und stilvolle Mobilitätslösungen suchen. Diese rasche Expansion wird durch die beträchtlichen Investitionen von NAVEE in Forschung und Entwicklung unterstützt. 70 % des Personals sind der Innovation gewidmet und 30 % des Budgets werden für die Weiterentwicklung von Technologien eingesetzt.

Das Engagement von NAVEE für Innovation spiegelt sich in seinen jüngsten Auszeichnungen wider. Das Modell S65, das im Jahr 2022 auf den Markt kam, wurde mit dem Red Dot Award 2023 für sein außergewöhnliches Design und seine technologischen Fähigkeiten ausgezeichnet. Darüber hinaus haben die Modelle S60 und S40 diesen Trend der Exzellenz fortgesetzt, indem sie mit dem Red Dot Award 2024 und dem IF Design Award ausgezeichnet wurden, was das Engagement von NAVEE unterstreicht, die Grenzen von Design und Funktionalität zu erweitern. Die neuen Produkte, die NAVEE in diesem Jahr vorstellt, versprechen, diese Errungenschaften noch zu übertreffen und damit die beste Wahl für anspruchsvolle Pendler sind.

Die große Enthüllung ist für die Produkteinführungskonferenz am 6. September geplant. Besuchen Sie NAVEE in Halle 2.2B, Stand 222, und erleben Sie aus erster Hand die Fortschritte und Innovationen, an denen NAVEE arbeitet, einschließlich seines neuen Flaggschiffs, dem E-Scooter.

Weitere Informationen finden Sie unter https://naveetech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490402/IFA______2024.jpg