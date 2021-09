NCCN przedstawia najnowsze zalecenia ekspertów dotyczące postępowania w przypadku raka prostaty, dostępne w języku hiszpańskim i portugalskim

W ramach trwającego Miesiąca Świadomości Raka Prostaty (ang. Prostate Cancer Awareness Month) organizacja National Comprehensive Cancer Network przedstawia aktualne, przetłumaczone wytyczne uwzględniające najnowsze osiągnięcia w zakresie opieki nad pacjentami cierpiącymi na jeden z najczęstszych rodzajów nowotworów. Wytyczne są dostępne na stronie NCCN.org/global.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 8 września 2021 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ‒ organizacja typu non-profit zrzeszająca wiodące ośrodki onkologiczne w Stanach Zjednoczonych ‒ przedstawia zaktualizowane wersje opartych na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów wytycznych dotyczących leczenia raka prostaty, które przetłumaczono na język hiszpański i portugalski. Wytyczne NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) zawierają regularnie aktualizowane zalecenia dotyczące leczenia nowotworów, opracowane przez multidyscyplinarne panele ekspertów z instytucji członkowskich NCCN. Niezależne badania wielokrotnie dowiodły, że stosowanie się do wytycznych wiąże się z lepszymi wynikami leczenia i dłuższą przeżywalnością.

„Każdy chory na raka prostaty powinien mieć dostęp do opieki opartej na aktualnych i wiarygodnych dowodach ‒ powiedział dr Robert W. Carlson, dyrektor generalny NCCN. - Zaktualizowane tłumaczenia ‒ wraz ze wszystkimi innymi przetłumaczonymi i dostosowanymi zasobami, które opracowaliśmy ‒ pomagają nam zdefiniować i rozwijać wysokiej jakości, wartościową i ukierunkowaną na pacjenta opiekę onkologiczną na całym świecie, aby poprawić jakość życia pacjentów chorych na raka".

Rak prostaty jest drugim co do częstości występowania nowotworem u mężczyzn, dotykającym każdego roku ponad milion osób na całym świecie [1]. W 2020 r. wytyczne NCCN Guidelines® for Prostate Cancer zostały pobrane ponad 200 tys. razy przez osoby spoza Stanów Zjednoczonych. Około 47 procent zarejestrowanych użytkowników NCCN.org znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, a Brazylia, Hiszpania i Meksyk plasują się w dziesiątce najliczniej reprezentowanych krajów.

„Wytyczne NCCN są niezwykle pomocne w działaniach, które podejmujemy na rzecz zapewnienia, że opieka nad chorymi na raka w Ameryce Łacińskiej spełnia najwyższe standardy" ‒ powiedzieli dr Diogo Bastos i dr Andrey Soares, przewodniczący i dyrektor naukowy Grupy ds. Chorób Układu Moczowo-Płciowego Organizacji na Rzecz Współpracy w Dziedzinie Onkologii w Ameryce Łacińskiej (ang. Latin American Cooperative Oncology Group; LACOG).

Organizacja ta współpracowała z NCCN przy tworzeniu latynoamerykańskich wersji wytycznych NCCN dotyczących raka piersi, raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka gruczołu krokowego, szpiczaka mnogiego i raka odbytnicy, a także była współgospodarzem webinaru pt. „ Postępowanie w przypadku raka prostaty w Ameryce Łacińskiej ", który odbył się w tym roku. „Doceniamy wszystkie wysiłki NCCN służące zapewnieniu, że te swoiste złote standardy będą dostępne również dla osób, które nie posługują się językiem angielskim, i znajdą zastosowanie w różnych warunkach".

NCCN publikuje również wytyczne NCCN Guidelines for Patients®, zawierające te same informacje na temat leczenia, tyle że w ujęciu niemedycznym, przeznaczone dla pacjentów i opiekunów. Wytyczne NCCN dla pacjentów dotyczące raka prostaty zostały uznane za jedne z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji w internecie według przeprowadzonego w ostatnim czasie badania międzynarodowego. Podzielono je na dwie księgi obejmujące odpowiednio wczesne i zaawansowane stadium nowotworu gruczołu krokowego; obie publikacje zostały przetłumaczone na język hiszpański i portugalski.

NCCN współpracuje z organizacjami na całym świecie przy tworzeniu materiałów opartych na Wytycznych NCCN, które uwzględniają takie czynniki jak: lokalna dostępność, różnice metaboliczne w populacjach oraz regionalne różnice w przepisach. Materiały można pobrać bezpłatnie do użytku niekomercyjnego na stronie NCCN.org/global lub poprzez aplikację Wirtualna Biblioteka Wytycznych NCCN. Aby dowiedzieć się więcej i dołączyć do debaty w mediach społecznościowych, należy użyć hashtagu #NCCNGlobal .

Organizacja National Comprehensive Cancer Network

Organizacja National Comprehensive Cancer Network ® (NCCN®) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające wiodące centra leczenia nowotworów, które działają w obszarze opieki nad pacjentami, badań i edukacji. Organizacja skupia się na podnoszeniu jakości, skuteczności, wydajności i dostępności opieki nad pacjentami w celu poprawy poziomu ich życia. Wytyczne NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) zapewniają przejrzyste, oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia dotyczące leczenia nowotworów, profilaktyki i usług towarzyszących; są one uznanym standardem postępowania klinicznego i polityki leczenia nowotworów, stanowiąc najdokładniejsze i regularnie aktualizowane wytyczne dotyczące praktyki klinicznej w każdej dziedzinie medycyny. Wytyczne NCCN Guidelines for Patients (NCCN Guidelines for Patients®) dostarczają specjalistycznych informacji na temat leczenia nowotworów w celu poinformowania i wzmacniania pozycji pacjentów i ich opiekunów, poprzez wsparcie ze strony NCCN Foundation®. NCCN promuje kształcenie ustawiczne, inicjatywy globalne, politykę i współpracę badawczą oraz publikacje w dziedzinie onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org oraz na profilach NCCN w mediach społecznościowych: Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg i Twitter @NCCN .

[1] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: Szacunkowe dane GLOBOCAN dotyczące zachorowalności i umieralności na 36 rodzajów nowotworów w 185 krajach świata. CA Cancer J Clin, w druku. Internetowa baza danych GLOBOCAN 2018 jest dostępna pod adresem: http://gco.iarc.fr/ w ramach Światowego Obserwatorium Chorób Nowotworowych IARC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

KONTAKT:

Rachel Darwin

tel. 267-622-6624

e-mail: [email protected]

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network