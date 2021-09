NCCN: новейшие рекомендации по борьбе с раком простаты на испанском и португальском языках

Во время месячника повышения осведомленности о раке предстательной железы National Comprehensive Cancer Network объявляет о публикации перевода самых актуальных рекомендаций, отражающих последние достижения в лечении одного из наиболее распространенных видов рака, на сайте NCCN.org/global

ПЛИМУТ-МИТИНГ (шт. Пенсильвания), 8 сентября 2021 г. /PRNewswire/-- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров в Соединенных Штатах — объявила о публикации недавно обновленных версий экспериментально доказанных и основанных на единодушном мнении экспертов рекомендаций по лечению рака предстательной железы в переводе на испанский и португальский языки. В документе NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (далее "NCCN Guidelines®") содержатся регулярно обновляемые рекомендации по лечению рака, поступающие от многопрофильных комиссий, представляемых экспертами из различных учреждений-членов NCCN. Авторы независимых исследований неоднократно приходили к выводу, что выполнение этих рекомендаций увязывается с улучшением результатов и увеличением продолжительности жизни.

«Каждому страдающему раком предстательной железы должно быть доступно лечение, основанное на актуальных и надежных экспериментальных данных, — заявил глава NCCN Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). — Эти обновленные переводы, наряду со всеми другими переводимыми и адаптированными ресурсами, помогают нам устанавливать и совершенствовать высококачественное, высокоценное и ориентированное на нужды пациентов лечение онкологических заболеваний по всему миру, что позволяет повсеместно повышать качество их жизни».

Рак предстательной железы является вторым по распространенности онкологическим заболеванием у мужчин, ежегодно поражающим более миллиона человек по всему миру.1 В 2020 году руководство NCCN Guidelines® по лечению рака простаты загружалось пользователями, находящимися за пределами США, более 200 тысяч раз. Около 47% зарегистрированных пользователей сайта NCCN.org находятся за пределами США, а Бразилия, Испания и Мексика входят в первую десятку представленных стран.

«NCCN Guidelines — это невероятно полезные ресурсы для работы, которую мы проводим в рамках обеспечения соответствия лечения рака по всей Латинской Америке высочайшим стандартам», — заявили доктор медицины Диого Бастос (Diogo Bastos) и доктор медицины Андрей Соарес (Andrey Soares), являющиеся соответственно председателем и научным директором Группы по онкологическим заболеваниям органов мочеполовой системы Латиноамериканской кооперативной онкологической группы (LACOG). В прошлом эта организация совместно с NCCN разрабатывала латиноамериканские издания NCCN Guidelines для рака молочной железы, рака толстой кишки, немелкоклеточного рака легких, рака предстательной железы, множественной миеломы и рака прямой кишки, а в начале этого года была соорганизатором вебинара на тему «Борьба с раком предстательной железы в Латинской Америке». «Мы высоко ценим все усилия NCCN по обеспечению доступности этих эталонных рекомендаций для неанглоязычных пользователей и их применимости при различных обстоятельствах».

NCCN также публикует NCCN Guidelines for Patients®, в которых содержится та же информация о лечении в немедицинской форме, предназначенная для пациентов и ухаживающих за ними лиц. По результатам одного из недавних международных исследований, документ NCCN Guidelines for Patients: Prostate Cancer оказался одним из наиболее надежных источников информации, представленных в Интернете. Эти рекомендации были разделены на две книги, посвященные начальной и поздней стадиям рака предстательной железы. Обе книги были также переведены на испанский и португальский языки.

NCCN сотрудничает с организациями по всему миру в отношении ресурсов на основе NCCN Guidelines, обеспечивающих доступность на местах, а также учет метаболических различий у разных групп населения и региональных нормативно-правовых вариаций. Они доступны для бесплатной загрузки в некоммерческих целях на сайте NCCN.org/global или через виртуальную библиотеку приложения NCCN Guidelines. Узнавайте подробности и присоединяйтесь к обсуждению с хэштегом #NCCNGlobal.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и образовательной деятельности. NCCN стремится к совершенствованию и облегчению качественной, эффективной, результативной и доступной онкологической помощи для улучшения качества жизни пациентов. В документе NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) представлены прозрачные, экспериментально доказанные и основанные на единодушном мнении экспертов рекомендации по лечению и профилактике онкологических заболеваний и оказанию поддерживающих услуг. Они являются признанным стандартом для клинических показаний и мероприятий по лечению рака, а также наиболее исчерпывающими и часто обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в любой области медицины. В документе NCCN Guidelines for Patients® предоставлена экспертная информация о лечении рака с целью информирования и расширения возможностей пациентов и ухаживающих за ними лиц при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также совершенствует такие направления, как повышение квалификации специалистов, глобальные программы, политика, сотрудничество в исследовательской работе и издательская деятельность в сфере онкологии. Для получения более подробной информации посетите сайт NCCN.org и следите за новостями NCCN в социальных сетях Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg и Twitter @NCCN.

1 Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries (Мировая онкологическая статистика-2018: оценки GLOBOCAN по заболеваемости и смертности для 36 видов рака в 185 странах мира). CA Cancer J Clin, в прессе. Онлайн-база данных GLOBOCAN 2018 доступна на странице http://gco.iarc.fr/ в рамках платформы Global Cancer Observatory Международного агентства по изучению рака (IARC).

