Le NCCN partage ses dernières recommandations d'experts sur le cancer de la prostate en espagnol et en portugais

Au cours du Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, le National Comprehensive Cancer Network annonce des lignes directrices actualisées et traduites présentant les progrès récents en matière de soins pour l'un des types de cancer les plus courants, disponibles sur NCCN.org/global.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan aux États-Unis, annonce des versions récemment mises à jour des lignes directrices fondées sur des données probantes et des consensus d'experts pour le traitement du cancer de la prostate, traduites en espagnol et en portugais. Les NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) présentent des recommandations de traitement du cancer fréquemment mises à jour par des groupes multidisciplinaires d'experts des établissements membres du NCCN. Des études indépendantes ont révélé à plusieurs reprises que la mise en œuvre de ces recommandations entraînait de meilleurs résultats et une survie plus longue.

« Toute personne atteinte d'un cancer de la prostate devrait avoir accès à des soins fondés sur des données probantes actuelles et fiables », a déclaré Robert W. Carlson, MD, directeur général du NCCN. « Ces traductions mises à jour, ainsi que toutes nos autres ressources traduites et adaptées, nous aident à définir et à faire progresser partout dans le monde des soins de cancérologie de grande qualité, de grande valeur et axés sur les patients, afin que ceux-ci puissent vivre une meilleure vie. »

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes, touchant plus d'un million de personnes dans le monde chaque année1. En 2020, les NCCN Guidelines® for Prostate Cancer ont été téléchargés plus de 200 000 fois par des personnes à l'extérieur des États-Unis. Environ 47 % des utilisateurs enregistrés de NCCN.org se trouvent à l'extérieur des États-Unis, le Brésil, l'Espagne et le Mexique faisant partie des dix principaux pays représentés.

« Les NCCN Guidelines sont des ressources incroyablement utiles dans le travail que nous faisons pour nous assurer que les soins contre le cancer en Amérique latine respectent les normes les plus élevées », ont déclaré Diogo Bastos, MD, et Andrey Soares, MD, président et directeur scientifique du Genitourinary Group du Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG). Par le passé, l'organisation a travaillé avec le NCCN pour élaborer des éditions latino-américaines des NCCN Guidelines sur le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer de la prostate, le myélome multiple et le cancer du rectum. Plus tôt cette année, elle a co-animé un webinaire sur la prise en charge du cancer de la prostate en Amérique latine. « Nous apprécions tous les efforts déployés par le NCCN pour veiller à ce que ces recommandations de référence soient accessibles aux personnes qui ne parlent pas anglais et qui soient applicables dans diverses circonstances. »

Le NCCN publie également les NCCN Guidelines for Patients®, qui contiennent les mêmes renseignements sur le traitement en termes non médicaux, destinés aux patients et aux soignants. Les NCCN Guidelines for Patients: Prostate Cancer figurent parmi les sources d'information en ligne les plus fiables, selon une étude internationale récente. Ces lignes directrices pour les patients ont été divisées en deux documents, couvrant les cancers de la prostate précoce et avancé ; les deux livres ont également été traduits en espagnol et portugais.

Le NCCN collabore avec des organismes du monde entier sur la base de ressources fondées sur les NCCN Guidelines qui tiennent compte de l'accessibilité locale, de la prise en compte des différences métaboliques dans les populations et de la variation des réglementations régionales. Les NCCN Guidelines peuvent être téléchargées gratuitement pour une utilisation non commerciale sur NCCN.org/global ou via la Virtual Library of NCCN Guidelines App. Apprenez-en davantage et participez à la conversation avec le hashtag #NCCNGlobal.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à faciliter et améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que les patients puissent vivre une vie meilleure. Les NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) sont des directives qui offrent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles sont la norme reconnue pour la direction clinique et la politique en matière de gestion du cancer et constituent les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et fréquemment mises à jour parmi celles disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients® fournissent des informations spécialisées concernant le traitement du cancer pour informer et donner des moyens d'action aux patients et aux soignants grâce au soutien de la NCCN Foundation®. NCCN fait également progresser la formation continue, des initiatives mondiales, les politiques ainsi que la collaboration et la publication pour la recherche en oncologie. Rendez-vous sur NCCN.org pour de plus amples informations et suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

1 Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estime l'incidence et la mortalité dans le monde pour 36 cancers dans 185 pays. CA Cancer J Clin, sous presse. La base de données en ligne GLOBOCAN 2018 est accessible en ligne à l'adresse http://gco.iarc.fr/, dans le cadre de l'Observatoire mondial du cancer du CIRC.

