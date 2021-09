Organizace NCCN zveřejnila nejnovější doporučení odborníků pro léčbu rakoviny prostaty ve španělštině a portugalštině

V rámci měsíce osvěty o rakovině prostaty oznámila organizace National Comprehensive Cancer Network zveřejnění překladů aktuálních pokynů, které zohledňují nejnovější pokroky v léčbě jednoho z nejčastějších druhů rakoviny, dostupných na stránkách NCCN.org/global

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 8. září 2021 /PRNewswire/ -- Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – nezisková aliance předních onkologických center ve Spojených státech – oznamuje zveřejnění aktualizovaných verzí pokynů pro léčbu prostaty, založených na důkazech a konsenzu odborníků a přeložených do španělštiny a portugalštiny. Pokyny NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) obsahují pravidelně aktualizovaná doporučení pro léčbu rakoviny od multidisciplinárních panelů odborníků ze členských institucí NCCN. Nezávislé studie opakovaně prokázaly, že dodržování těchto doporučení vede k lepším výsledkům léčby a delší době přežití.

„Každý, kdo má rakovinu prostaty, by měl mít přístup k lékařské péči, která je založena na aktuálních a spolehlivých důkazech," konstatoval Robert W. Carlson, MD, výkonný ředitel NCCN. „Tyto aktualizované překlady – spolu se všemi dalšími přeloženými a upravenými zdroji – nám pomáhají nastavit a rozvíjet úroveň vysoce kvalitní a hodnotné péče o onkologické pacienty po celém světě, aby mohli žít kvalitnějšími životy."

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a každoročně postihne více než milion lidí na celém světě.1 V roce 2020 zaznamenaly pokyny NCCN Guidelines® pro léčbu rakoviny prostaty více než 200 000 stažení od lidí mimo území Spojených států amerických. Přibližně 47 procent registrovaných uživatelů stránek NCCN.org se nachází mimo USA, přičemž mezi desítku nejčastěji zastoupených zemí patří Brazílie, Španělsko a Mexiko.

„NCCN Guidelines představují pro naši práci neuvěřitelně cenný zdroj, který nám pomáhá zajistit, aby onkologická péče v Latinské Americe splňovala ty nejvyšší standardy," prohlásili Diogo Bastos, MD a Andrey Soares, MD, předseda a vědecký ředitel genitourinární skupiny latinskoamerické kooperativní onkologické skupiny (LACOG). Tato organizace s NCCN v minulosti spolupracoval během přípravy amerického vydání pokynů NCCN pro léčbu rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva, nemalobuněčného karcinomu plic, rakoviny prostaty, mnohočetného myelomu a rakoviny konečníku, a na začátku letošního roku se podílela na uspořádání webináře na téma „Léčba karcinomu prostaty v Latinské Americe". „Ceníme si veškerého úsilí NCCN o to, aby byla tato standardní doporučení přístupná i pro lidi, kteří neovládají angličtinu, a byla použitelná v různých situacích."

Organizace NCCN také vydává pokyny NCCN Guidelines for Patients®, které obsahují stejné informace o léčbě, prezentované formou přístupnou pacientům a pečovatelům. Pokyny NCCN pro pacienty podstupující léčbu rakoviny prostaty byly podle nedávné mezinárodní studie označeny za jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací na internetu. Tyto pokyny pro pacienty jsou rozděleny do dvou publikací, které se věnují časnému a pokročilému karcinomu. Také tyto publikace byly přeloženy do španělštiny a portugalštiny.

Organizace NCCN spolupracuje s organizacemi po celém světě na tvorbě zdrojů založených na pokynech NCCN, které zohledňují místní dostupnost, metabolické rozdíly v populaci a také regionální právní úpravy. Pro nekomerční použití je lze stáhnout zdarma na stránkách NCCN.org/global nebo prostřednictvím aplikace Virtual Library of NCCN Guidelines. Další informace můžete získat a do konverzace se zapojit pomocí hashtagu #NCCNGlobal.

