Neusoft Medical Systems präsentiert KI-gestützte Lösungen für die medizinische Bildgebung auf der RSNA 2024

CHICAGO, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Neusoft Medical Systems Co., Ltd. („Neusoft Medical Systems"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für die medizinische Bildgebung, ist stolz darauf, seine Teilnahme an der Jahrestagung 2024 der Radiological Society of North America (RSNA) bekannt zu geben, die vom 1. bis 5. Dezember in Chicago stattfindet.

Die RSNA ist die weltweit wichtigste Wissenschafts- und Bildungsveranstaltung für die radiologischen Wissenschaften und bringt führende Fachleute aus aller Welt zusammen. Auf der diesjährigen Konferenz stellt Neusoft Medical Systems sein hochmodernes Portfolio an KI-gestützten Technologien für die medizinische Bildgebung vor, die die diagnostische Präzision verbessern, klinische Arbeitsabläufe rationalisieren und den Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung weltweit erweitern.

„Bei Neusoft Medical Systems befähigen wir Radiologen, klinische Herausforderungen zu bewältigen, und verbessern gleichzeitig die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit der medizinischen Bildgebung für bedürftige Regionen und Gemeinden", sagte Patrick Wu, CEO von Neusoft Medical Systems. „Durch die Integration fortschrittlicher medizinischer Bildgebung, künstlicher Intelligenz und klinischer Expertise wollen wir Pflegekräften umfassende Instrumente für genaue Diagnosen an die Hand geben. Wir freuen uns darauf, auf der RSNA 2024 mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um die Gesundheitsversorgung durch Innovation weiter voranzutreiben."

Der Stand zeigt eine Vielzahl von bahnbrechenden Innovationen, darunter:

NeuViz Epoch+ CT: Ein 512-Scheiben-CT, das mit einer ultraschnellen Rotationsgeschwindigkeit von 0,235s das Herz in einem Takt einfrieren kann. Die KI-gestützte ClearInfinity-Rekonstruktion ermöglicht eine Bildgebung mit extrem niedriger Dosis und hervorragender Auflösung.

Ein 512-Scheiben-CT, das mit einer ultraschnellen Rotationsgeschwindigkeit von 0,235s das Herz in einem Takt einfrieren kann. Die KI-gestützte ClearInfinity-Rekonstruktion ermöglicht eine Bildgebung mit extrem niedriger Dosis und hervorragender Auflösung. NeuMR Universal: Das branchenweit erste Dual-Energy 3.0T MRT mit dem revolutionären Dual-Energy Gradient System. Dieses innovative Design bietet eine explosive Leistung bei der Gradientenausgabe und eine bemerkenswerte Ausdauer, die eine stabile Gradientenwellenform gewährleistet.

Das branchenweit erste Dual-Energy 3.0T MRT mit dem revolutionären Dual-Energy Gradient System. Dieses innovative Design bietet eine explosive Leistung bei der Gradientenausgabe und eine bemerkenswerte Ausdauer, die eine stabile Gradientenwellenform gewährleistet. NeuAngio-CT Plus: Ein hochwertiges, flächendeckendes Angio-CT-System, das eine umfassende Lösung für die interventionelle Diagnose und Behandlung aus einer Hand bietet. Es rationalisiert die chirurgischen Arbeitsabläufe, indem es die präoperative Planung, die intraoperative Führung und die postoperative Auswertung in eine einzige Plattform integriert und so die operative Effizienz erheblich verbessert.

Ein hochwertiges, flächendeckendes Angio-CT-System, das eine umfassende Lösung für die interventionelle Diagnose und Behandlung aus einer Hand bietet. Es rationalisiert die chirurgischen Arbeitsabläufe, indem es die präoperative Planung, die intraoperative Führung und die postoperative Auswertung in eine einzige Plattform integriert und so die operative Effizienz erheblich verbessert. NeuEra PET/CT: Das weltweit erste voll digitalisierte PET/CT mit 180 ps, das einen qualitativen Sprung von 3 Minuten für ein einzelnes Bett im klinischen Erkennungsprozess auf einen extrem schnellen Scan von 15 Sekunden ermöglicht.

Informationen zu Neusoft Medical Systems

Neusoft Medical Systems Co. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Bildgebung, der seinen Kunden weltweit intelligente, effiziente, präzise und sichere Produkte liefert. Das Unternehmen beliefert über 13.000 medizinische Einrichtungen in mehr als 110 Ländern und hat weltweit mehr als 47.000 Geräte installiert, die verschiedene Kategorien, Klassen und Kundensegmente abdecken.

* Nicht alle in dieser Pressemitteilung vorgestellten Gerätemodelle und Dienstleistungen sind in allen Regionen der Welt verfügbar.

