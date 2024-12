Neusoft Medical Systems présente des solutions d'imagerie médicale dopées à l'IA au congrès 2024 de la RSNA

CHICAGO, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systems Co, Ltd. ("Neusoft Medical Systems"), un leader mondial des solutions et services d'imagerie médicale, est fier d'annoncer sa participation au congrès annuel 2024 de la Radiological Society of North America (RSNA), qui se déroule à Chicago du 1er au 5 décembre.

HYP4006

La RSNA organise le premier événement scientifique et éducatif mondial dans le domaine des sciences radiologiques, réunissant des professionnels de premier plan du monde entier. Lors du congrès de cette année, Neusoft Medical Systems présente son portefeuille avant-gardiste de technologies d'imagerie médicale dopées à l'IA, conçues pour améliorer la précision des diagnostics, rationaliser les flux de travail cliniques et élargir l'accès à des soins de qualité à l'échelle mondiale.

« Chez Neusoft Medical Systems, nous donnons aux radiologues les moyens de relever les défis cliniques tout en améliorant l'accessibilité et le coût de l'imagerie médicale pour les régions et les communautés dans le besoin », a déclaré Patrick Wu, PDG de Neusoft Medical Systems. « En intégrant l'imagerie médicale avancée, l'intelligence artificielle et l'expertise clinique, nous visons à fournir aux soignants des outils complets pour des diagnostics précis. Nous sommes impatients de nous engager avec les leaders de l'industrie au congrès 2024 de la RSNA pour faire progresser les soins de santé grâce à l'innovation. »

Le stand présente une variété d'innovations révolutionnaires, notamment :

Scanner NeuViz Epoch+ : Un scanner à 512 coupes capable de geler le cœur en un battement grâce à une vitesse de rotation ultra-rapide de 0,235 seconde. Sa reconstruction ClearInfinity, alimentée par l'IA, offre une imagerie à très faible dose avec une résolution supérieure.

Un scanner à 512 coupes capable de geler le cœur en un battement grâce à une vitesse de rotation ultra-rapide de 0,235 seconde. Sa reconstruction ClearInfinity, alimentée par l'IA, offre une imagerie à très faible dose avec une résolution supérieure. NeuMR Universal : Le premier IRM 3.0T à double énergie de l'industrie, doté du système révolutionnaire de gradient à double énergie. Cette conception innovante permet d'obtenir une puissance explosive en sortie de gradient et une endurance remarquable, garantissant une forme d'onde de gradient stable.

Le premier IRM 3.0T à double énergie de l'industrie, doté du système révolutionnaire de gradient à double énergie. Cette conception innovante permet d'obtenir une puissance explosive en sortie de gradient et une endurance remarquable, garantissant une forme d'onde de gradient stable. NeuAngio-CT Plus : Un système d'angio-scanner haut de gamme à large couverture offrant une solution complète pour le diagnostic et le traitement interventionnels. Il rationalise les flux de travail chirurgicaux en intégrant la planification préopératoire, le guidage peropératoire et l'évaluation postopératoire dans une plateforme unique, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle.

Un système d'angio-scanner haut de gamme à large couverture offrant une solution complète pour le diagnostic et le traitement interventionnels. Il rationalise les flux de travail chirurgicaux en intégrant la planification préopératoire, le guidage peropératoire et l'évaluation postopératoire dans une plateforme unique, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle. TEP/TDM NeuEra : Le premier TEP/TDM entièrement numérisé de grade 180ps au monde, qui permet un saut qualitatif de 3 minutes pour un lit unique dans le processus de détection clinique à un balayage extrêmement rapide de 15 secondes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.neusoftmedical.com/en

À propos de Neusoft Medical Systems

Neusoft Medical Systems Co., Ltd. est un leader mondial en matière de solutions et de services d'imagerie médicale, fournissant des produits intelligents, efficaces, précis et sécurisés à des clients dans le monde entier. Au service de plus de 13 000 établissements médicaux dans plus de 110 pays, l'entreprise a installé plus de 47 000 unités dans le monde, couvrant diverses catégories, qualités et segments de clientèle.

* Les modèles d'équipement et les services présentés dans ce communiqué de presse ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571656/HYP4006.jpg