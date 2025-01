"Notre festival • Le joyeux Nouvel An chinois" met en lumière les coutumes historiques et contemporaines de la fête du printemps

BEIJING, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- "Notre festival • Joyeux Nouvel An chinois" est une célébration de l'héritage historique et des pratiques contemporaines associées à la fête du printemps, la fête annuelle la plus importante de Chine. Produite par la chaîne internationale du China Media Group, CCTV-4, cette série d'événements sera diffusée tout au long de la période des fêtes.

Poster:Our Festival · Joyful Chinese New Year Highlights Historical and Contemporary Spring Festival Customs

Traditionnellement, la fête du printemps est l'occasion pour les familles de se réunir et de faire la fête. Elle est profondément ancrée dans la civilisation chinoise. Son inscription récente sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO souligne son influence mondiale croissante.

"Notre festival • Joyeux Nouvel An chinois" est une série d'émissions multiplateformes présentant les célébrations diverses et colorées du Nouvel An dans toute la Chine. Des récits convaincants révèleront le contexte historique des coutumes associées à la fête du printemps, tout en faisant ressortir l'attrait de certaines pratiques plus contemporaines.

Le soir du Nouvel An chinois, le gala de CCTV-4 "Legendary Chinese Festival (Festival chinois légendaire) : Le Nouvel An chinois 2025" sera accompagné d'un "Notre festival" spécial. • Le segment "Joyeux Nouvel An chinois" se concentre sur les célébrations familiales à travers le pays.

CCTV-4 publiera également une série de courtes vidéos sur ses différentes plateformes multimédias et sur le compte Yangshipin "Legendary Chinese Festivals". Ils mettront en lumière certaines des coutumes uniques observées dans des régions particulières du pays, telles que le "ballet sur glace" du festival de musique de glace et de neige de Datong (Shanxi), la "danse Yingge" de Chaozhou (Guangdong), le marché culturel des "trésors cachés" de la foire aux marchandises du nouvel an de Jurong (Jiangsu), et le "concert Hotpot" de Huozhou (Shanxi).

En mettant l'accent sur le "guofeng" (esthétique traditionnelle chinoise) et le "guochao" (tendances chinoises), les vidéos présenteront la chaleur et l'éclat de la fête du printemps, son folklore et ses caractéristiques régionales uniques à travers un récit riche et multidimensionnel.

Vous pouvez voir "Our Festival • Joyeux Nouvel An chinois" pendant toute la période des vacances, jusqu'à la fête des lanternes le 15e jour du Nouvel An.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2607573/1.jpg