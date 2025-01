"Unser Festival • Fröhliches chinesisches Neujahr" beleuchtet historische und zeitgenössische Frühlingsfestbräuche

BEIJING, January 28, 2025 /PRNewswire/ -- "Unser Festival • Joyful Chinese New Year" ist eine Feier des historischen Erbes und der zeitgenössischen Praktiken im Zusammenhang mit dem Frühlingsfest, Chinas wichtigstem jährlichen Feiertag. Diese vom internationalen Kanal der China Media Group, CCTV-4, produzierte Veranstaltungsreihe wird während der gesamten Ferienzeit ausgestrahlt.

Poster:Our Festival · Joyful Chinese New Year Highlights Historical and Contemporary Spring Festival Customs

Das Frühlingsfest ist traditionell eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen und feiern, und ist tief in der chinesischen Kultur verwurzelt. Die kürzlich erfolgte Aufnahme in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO unterstreicht ihren wachsenden globalen Einfluss.

"Unser Festival • Joyful Chinese New Year" ist eine plattformübergreifende Sendereihe, die die vielfältigen und farbenfrohen Neujahrsfeiern in ganz China vorstellt. In fesselnden Erzählungen werden die historischen Hintergründe der mit dem Frühlingsfest verbundenen Bräuche aufgezeigt und gleichzeitig die Anziehungskraft einiger zeitgenössischer Praktiken vermittelt.

Am chinesischen Neujahrsabend fand die CCTV-4-Gala statt "Legendäres chinesisches Fest : Das Chinesische Neujahrsfest 2025" wird mit einem speziellen "Unser Fest • Joyful Chinese New Year" (Fröhliches Chinesisches Neujahr) mit Schwerpunkt auf Familienfeiern im ganzen Land.

CCTV-4 wird auch eine Reihe von Kurzvideos auf seinen verschiedenen Multimedia-Plattformen und dem Yangshipin-Konto "Legendäre chinesische Feste" veröffentlichen. Diese werden einige der einzigartigen Bräuche hervorheben, die in bestimmten Teilen des Landes zu beobachten sind, wie z. B. das "Eisballett" auf dem Datong Ice and Snow Music Festival in Shanxi, der "Yingge-Tanz" in Chaozhou, Guangdong, der Kulturmarkt "Verborgene Schätze" auf der Jurong New Year Goods Fair in Jiangsu und das "Hotpot Concert" in Huozhou, Shanxi.

Durch die Betonung von "guofeng" (traditionelle chinesische Ästhetik) und "guochao" (chinesische Trends) werden die Videos die Wärme und Lebendigkeit des Frühlingsfestes, seine Folklore und seine einzigartigen regionalen Merkmale durch eine reiche, mehrdimensionale Erzählung präsentieren.

Sie könnensehen "Unser Festival • Fröhliches chinesisches Neujahr" während der gesamten Feiertage bis zum Laternenfest am 15. Januar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2607573/1.jpg