Nuevo blog con Lisa Sanders, MD, aborda las largas luchas de COVID vistas en primera línea

NEW HAVEN, Connecticut, 15 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Lisa Sanders, MD, médica de Yale, autora de la popular columna "Diagnosis" de The New York Times Magazine y de la serie de Netflix, está editando un nuevo blog presentado por el sitio web de Yale Medicine titulado "Long COVID Dispatches from the Front Lines".

La Dra. Sanders, una internista conocida por sus escritos sobre el diagnóstico, y como inspiración y asesora del programa de televisión "House, M.D.", está tratando de descifrar el código Long COVID en su última empresa: "Long COVID Dispatches from the Front Lines", que aparecerá cada dos semanas. Cada publicación explora un tema diferente elegido por el Dr. Sanders y está escrita principalmente por estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina de Yale. Las publicaciones del blog discuten los documentos médicos sobre la afección y la opinión del Dr. Sanders sobre dónde encajan los hallazgos en la imagen grande y emergente de la afección. Cada blog incluye una visión final de la Dra. Sanders, conocida por su compromiso de desentrañar los misterios médicos.

El Dr. Sanders, que atiende a pacientes en el Multidisciplinary Long COVID Care Center de Yale New Haven Health, dice que la mayoría se ha sometido a pruebas exhaustivas incluso antes de llegar, y con demasiada frecuencia, cuando todas las pruebas son normales, a los pacientes, y con demasiada frecuencia también a sus médicos, les preocupa que los síntomas estén "todos en su cabeza".

"Una de nuestras primeras tareas en nuestra clínica es asegurar a los pacientes que muchas partes de Long COVID no aparecen en las pruebas", dice Sanders. "No sabemos lo suficiente sobre la causa de muchos de estos síntomas para crear una prueba para ellos. El problema no es con el paciente con los síntomas, sino con la ciencia que los rodea ".

Si algo bueno puede salir de la pandemia, dice, será una mejor comprensión de Long COVID y muchos de los otros síndromes de infección posaguda que han existido durante tanto tiempo como las infecciones en sí. Los síndromes de infección posaguda finalmente están teniendo su momento porque la cohorte de pacientes con COVID largo es "lo suficientemente grande y ruidosa". Lo que se aprende es "probable que nos ayude con la próxima infección que deje una marca duradera en al menos algunas de las que toca", dice el Dr. Sanders.

Lea la primera entrega de "Long COVID Dispatches from the Front Lines" aquí.

