Nuvei et European Payments Initiative lancent les paiements Wero pour les commerçants en ligne européens

CamperDays fait désormais partie des premières entreprises en ligne à accepter Wero via la plateforme de Nuvei

MONTRÉAL, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei a annoncé aujourd'hui que ses commerçants en ligne ont commencé à traiter des transactions via Wero, le portefeuille numérique innovant de l'European Payments Initiative (EPI, initiative européenne des paiements). Wero est conçu pour permettre des paiements instantanés et sécurisés de compte à compte à travers l'Europe.

Au début de l'année, Nuvei a été l'un des premiers processeurs de paiement à effectuer une transaction Wero dans un environnement de test, et est maintenant l'un des premiers processeurs à commencer à traiter les transactions des commerçants. Wero permet des paiements instantanés de compte à compte (A2A, account-to-account) grâce aux protocoles de virement instantané SEPA qui permet aux consommateurs de payer en toute sécurité et directement à partir de leurs comptes bancaires en quelques secondes.

Pour les commerçants, l'ajout de Wero élargit le choix des consommateurs lors du paiement, réduit les coûts de traitement des paiements et accélère le règlement, améliorant ainsi à la fois la conversion et le flux de trésorerie. Selon Statista, près de 60 % des consommateurs européens déclarent être plus enclins à effectuer un achat en ligne lorsqu'on leur propose leur mode de paiement local préféré[1]. L'Institut Baymard identifie l'absence d'options de paiement préférées comme l'une des principales causes d'abandon de panier, citée par plus de 9 % des acheteurs[2]. L'étude de Deloitte montre en outre que les commerçants qui proposent un éventail plus large de modes de paiement peuvent constater des améliorations du taux de conversion allant jusqu'à 20 % et une plus grande fidélité de la clientèle[3].

Avec plus de 46 millions d'utilisateurs en Europe[4], l'adoption de Wero comme méthode de paiement préférée dans la région est déjà considérable. Plus de 100 millions de transactions P2P, d'une valeur de plus de cinq milliards d'euros, ont déjà été réalisées via le portefeuille numérique[5].

Phil Fayer, président du conseil d'administration et PDG de Nuvei, a déclaré :

« La mise en service de Wero est un autre exemple de la façon dont Nuvei permet aux commerçants d'offrir les méthodes de paiement les plus avancées et les plus pertinentes au niveau local par le biais d'une intégration unique. Les consommateurs d'aujourd'hui attendent de la flexibilité, de la rapidité et de la sécurité lors du paiement, et Wero répond à ces trois attentes. Nous sommes fiers d'aider les commerçants européens comme CamperDays à réaliser davantage de ventes et à établir une relation de confiance avec leurs clients ».

Martina Weimert, PDG d'EPI, a ajouté :

« La mise en place de Wero dans les paiements des commerces électroniques par l'intermédiaire de Nuvei constitue une avancée majeure pour les paiements en Europe. Wero simplifie l'expérience de paiement des consommateurs tout en offrant aux commerçants une alternative économique aux cartes traditionnelles. Nuvei apportera une contribution importante à l'adoption d'une solution de paiement véritablement européenne qui renforcera la souveraineté financière du continent. Nous nous réjouissons de cette coopération ».

CamperDays, une plateforme de location de camping-cars en ligne de premier plan, fait désormais partie des premiers commerçants à accepter Wero dans leur paiement en ligne via Nuvei.

Max Schmidt, directeur général de CamperDays, a déclaré :

« Chez CamperDays, nous avons pour ambition de simplifier et de sécuriser au maximum la réservation de voyages. En ajoutant Wero comme option de paiement via Nuvei, nous offrons à nos clients un moyen rapide et fiable de payer directement à partir de leurs comptes bancaires. Proposer plus de choix lors du paiement nous aide à répondre aux diverses préférences et à offrir la meilleure expérience de réservation possible ».

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue du portefeuille de méthodes de paiement alternatives (APM) de Nuvei, qui permet aux commerçants d'offrir des expériences localisées et préférées par les consommateurs grâce à une intégration unique.

À propos de l'EPI

L'initiative EPI (ou European Payments Initiative) est soutenue par 16 banques et prestataires de services de paiement européens. Ils ont uni leurs forces dans un but commun : proposer un service de paiement mobile unifié à toutes les entreprises et à tous les citoyens européens, Wero (ajouter un lien). L'EPI entend permettre aux consommateurs et aux commerçants européens d'effectuer tous types de transactions de détail en toute simplicité, via un portefeuille numérique résolument souverain.

Pour en savoir plus, consultez le site epicompany.eu.

À propos de Wero

Basé sur les paiements instantanés de compte à compte (A2A), Wero rationalise davantage les paiements en Europe en éliminant les intermédiaires dans la chaîne de paiement et les coûts supplémentaires associés. Wero prend déjà en charge les paiements entre particuliers, et dévoilera prochainement les paiements entre professionnels (P2Pro) et ceux pour les achats en ligne et mobiles. Des paiements au point de vente seront également proposés, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que des programmes de fidélisation des commerçants et la gestion d'abonnements récurrents.

Pour en savoir plus, consultez wero-wallet.eu.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les activités de ses clients aux quatre coins du globe. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, de proposer toutes les solutions de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires ainsi que de gestion des risques et des fraudes. En reliant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com.

