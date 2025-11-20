Nuvei und European Payments Initiative führen Wero Payments für europäische E-Commerce-Händler ein

CamperDays gehört zu den ersten Online-Unternehmen, die Wero über die Plattform von Nuvei akzeptieren

MONTREAL, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei gab heute bekannt, dass seine E-Commerce-Händler damit begonnen haben, Transaktionen über Wero, die innovative digitale Geldbörse der European Payments Initiative (EPI), abzuwickeln. Wero wurde entwickelt, um sofortige, sichere Zahlungen von Konto zu Konto in ganz Europa zu ermöglichen.

Anfang dieses Jahres gehörte Nuvei zu den ersten Zahlungsabwicklern, die eine Wero-Transaktion in einer Testumgebung durchgeführt haben, und ist nun einer der ersten Abwickler, der mit der Verarbeitung von Händlertransaktionen beginnt. Wero ermöglicht sofortige Zahlungen von Konto zu Konto (A2A) über SEPA-Sofortüberweisungsprotokolle, sodass Verbraucher innerhalb von Sekunden sicher und direkt von ihrem Bankkonto bezahlen können.

Für Händler bedeutet die Einführung von Wero eine größere Auswahl für Verbraucher an der Kasse, geringere Kosten für die Zahlungsabwicklung und eine schnellere Abrechnung, was sowohl die Konversionsrate als auch den Cashflow verbessert. Laut Statista geben fast 60 % der europäischen Verbraucher an, dass sie eher einen Online-Kauf abschließen, wenn ihnen ihre bevorzugte lokale Zahlungsmethode angeboten wird.[1] Das Baymard Institute identifiziert das Fehlen bevorzugter Zahlungsoptionen als einen der Hauptgründe für den Abbruch des Einkaufs, der von über 9 % der Käufer genannt wird. [2] Eine Studie von Deloitte zeigt außerdem, dass Händler, die eine größere Auswahl an Zahlungsmethoden anbieten, eine Verbesserung der Konversionsrate um bis zu 20 % und eine stärkere Kundenbindung erzielen können.[3]

Mit mehr als 46 Millionen Nutzern in Europa[4] ist die Akzeptanz von Wero als bevorzugte Zahlungsmethode in der Region bereits beträchtlich. Über 100 Millionen P2P-Transaktionen im Wert von mehr als fünf Milliarden Euro wurden bereits über die digitale Geldbörse abgewickelt. [5]

Phil Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei, sagte:

„Die Einführung von Wero ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Nuvei Händlern ermöglicht, die fortschrittlichsten und lokal relevantesten Zahlungsmethoden über eine einzige Integration anzubieten. Die Verbraucher von heute erwarten Flexibilität, Schnelligkeit und Sicherheit beim Bezahlen, und Wero erfüllt alle drei Anforderungen. Wir sind stolz darauf, europäischen Händlern wie CamperDays dabei zu helfen, mehr Umsatz zu erzielen und Vertrauen bei ihren Kunden aufzubauen."

Martina Weimert, CEO von EPI, fügte hinzu:

„Die Einführung von Wero im E-Commerce-Checkout über Nuvei ist ein spannender Meilenstein für den europäischen Zahlungsverkehr. Wero vereinfacht das Zahlungserlebnis für Verbraucher und bietet Händlern gleichzeitig eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Karten. Nuvei wird einen wichtigen Beitrag zur Einführung einer wirklich europäischen Zahlungslösung leisten, die die finanzielle Souveränität des Kontinents stärkt. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit."

CamperDays, eine führende Online-Plattform für die Vermietung von Wohnmobilen, gehört zu den ersten Händlern, die Wero nun über Nuvei an ihrer Online-Kasse akzeptieren.

Max Schmidt, Geschäftsführer der CamperDays, sagte:

„Bei CamperDays sind wir bestrebt, die Buchung von Reisen so einfach und sicher wie möglich zu gestalten. Die Hinzufügung von Wero als Zahlungsoption über Nuvei bietet unseren Kunden eine schnelle und vertrauenswürdige Möglichkeit, direkt von ihrem Bankkonto zu bezahlen. Durch das Angebot einer größeren Auswahl an Zahlungsoptionen können wir unterschiedlichen Präferenzen gerecht werden und das bestmögliche Buchungserlebnis bieten."

Mit dieser Einführung baut Nuvei sein Portfolio an alternativen Zahlungsmethoden (APM) weiter aus und ermöglicht es Händlern, durch eine einzige Integration lokalisierte, vom Verbraucher bevorzugte Erlebnisse anzubieten.

Informationen zur EPI

Die EPI (European Payments Initiative) wird von 16 europäischen Banken und Zahlungsdienstleistern unterstützt. Sie haben sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen: allen europäischen Unternehmen und Bürgern einen einheitlichen mobilen Zahlungsdienst anzubieten, Wero (Link hinzufügen). Die EPI möchte europäischen Verbrauchern und Händlern die Möglichkeit geben, alle Arten von Einzelhandelsgeschäften einfach über eine absolut souveräne digitale Geldbörse abzuwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter epicompany.eu

Informationen zu Wero

Basierend auf sofortigen Zahlungen von Konto zu Konto (A2A) optimiert Wero den Zahlungsverkehr in Europa weiter, indem es Zwischenhändler in der Zahlungskette und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten eliminiert. Wero unterstützt bereits Zahlungen zwischen Privatpersonen und wird in Kürze Zahlungen an Gewerbetreibende (P2Pro) sowie Zahlungen für Online- und Mobilfunkkäufe einführen. Außerdem werden Zahlungen am Point-of-Sale sowie Mehrwertdienste wie Kundenbindungsprogramme für Händler und die Verwaltung wiederkehrender Abonnements angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter wero-wallet.eu.

Informationen zu Nuvei

Nuvei beschleunigt die Geschäfte von Kunden auf der ganzen Welt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihrer Kundschaft in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 720 alternativen Zahlungsmethoden. Nuvei bietet die Technologie und die Erkenntnisse für Kunden und Partner, damit diese mit einer Integration lokal und global erfolgreich sind.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nuvei.com

