Nuvei y la Iniciativa Europea de Pagos lanzan Wero Payments para comercios electrónicos europeos

CamperDays es una de las primeras empresas online en aceptar Wero a través de la plataforma de Nuvei.

MONTREAL, 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Nuvei anunció hoy que sus comercios electrónicos asociados han comenzado a procesar transacciones a través de Wero, la innovadora billetera digital de la Iniciativa Europea de Pagos (EPI). Wero está diseñada para ofrecer pagos instantáneos y seguros entre cuentas en toda Europa.

A principios de este año, Nuvei fue uno de los primeros procesadores de pago en completar una transacción de Wero en un entorno de pruebas, y ahora es uno de los primeros en comenzar a procesar transacciones de comercios. Wero permite pagos instantáneos de cuenta a cuenta (A2A) mediante los protocolos de transferencia de crédito instantánea SEPA, lo que permite a los consumidores pagar de forma segura y directa desde sus cuentas bancarias en segundos.

Para los comercios, incorporar Wero amplía las opciones para el consumidor al finalizar la compra, reduce los costes de procesamiento de pagos y acelera la liquidación, mejorando tanto la conversión como el flujo de caja. Según Statista, casi el 60 % de los consumidores europeos afirma que es más probable que completen una compra en línea cuando se les ofrece su método de pago local preferido.[1] El Instituto Baymard identifica la falta de opciones de pago preferidas como una de las principales causas de abandono del carrito, citada por más del 9 % de los compradores.[2] Un estudio de Deloitte muestra además que los comercios que ofrecen una mayor variedad de métodos de pago pueden experimentar mejoras en la tasa de conversión de hasta un 20 % y una mayor fidelización de clientes.[3]

Con más de 46 millones de usuarios en Europa[4], la adopción de Wero como método de pago preferido en la región ya es considerable. Más de 100 millones de transacciones P2P, valoradas en más de cinco mil millones de euros, ya se han completado a través de la cartera digital.[5]

Phil Fayer, Nuvei, presidente y consejero delegado, dijo:

"La integración con Wero es otro ejemplo de cómo Nuvei permite a los comercios ofrecer los métodos de pago más avanzados y adaptados a cada mercado a través de una única plataforma. Los consumidores de hoy esperan flexibilidad, rapidez y seguridad al finalizar la compra, y Wero cumple con creces estas tres expectativas. Nos enorgullece ayudar a comercios europeos como CamperDays a incrementar sus ventas y a fortalecer la confianza de sus clientes."

Martina Weimert, consejera delegada de EPI , añadió:

"La integración de Wero en los procesos de pago de comercio electrónico a través de Nuvei representa un hito importante para los pagos europeos. Wero simplifica la experiencia de pago para los consumidores y ofrece a los comercios una alternativa rentable a las tarjetas tradicionales. Nuvei contribuirá significativamente a impulsar la adopción de una solución de pago verdaderamente europea que fortalezca la soberanía financiera del continente. Esperamos con entusiasmo esta colaboración".

CamperDays, plataforma líder de alquiler de autocaravanas online, se encuentra entre los primeros comercios que aceptan Wero en su proceso de pago online a travñes de Nuvei.

Max Schmidt, director administrativo de CamperDays , dijo:

"En CamperDays, nos comprometemos a que reservar viajes sea lo más sencillo y seguro posible. Al incorporar Wero como opción de pago a través de Nuvei, nuestros clientes disfrutan de una forma rápida y segura de pagar directamente desde sus cuentas bancarias. Ofrecer más opciones al finalizar la compra nos permite satisfacer diversas preferencias y brindar la mejor experiencia de reserva possible".

Este lanzamiento amplía la cartera de métodos de pago alternativos (APM) de Nuvei, permitiendo a los comercios ofrecer experiencias localizadas y adaptadas a las preferencias de los consumidores mediante una única integración.

Acerca de EPI

EPI (Iniciativa Europea de Pagos) cuenta con el respaldo de 16 bancos y proveedores de servicios de pago europeos. Se han unido con un objetivo común: ofrecer un servicio de pago móvil unificado a todas las empresas y ciudadanos europeos (enlace a Wero). EPI pretende facilitar a los consumidores y comerciantes europeos la realización de todo tipo de transacciones minoristas de forma sencilla mediante una cartera digital totalmente autónoma.

Más información en epicompany.eu

Acerca de Wero

Basándose en pagos instantáneos de cuenta a cuenta (A2A), Wero simplifica aún más los pagos en Europa al eliminar intermediarios en la cadena de pago y los costes adicionales asociados. Wero ya admite pagos entre particulares y próximamente lanzará pagos a profesionales (P2Pro) y para compras online y móviles. También ofrecerá pagos en puntos de venta, así como servicios de valor añadido como programas de fidelización de comercios y gestión de suscripciones recurrentes.

Más información en wero-wallet.eu.

Acerca de Nuvei

Nuvei impulsa el crecimiento de sus clientes en todo el mundo. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y prevención del fraude. Conectando empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y la información necesarias para que clientes y socios alcancen el éxito a nivel local y global con una única integración.

Más información en www.nuvei.com

[1] Statista Digital Economy Compass 2024

[2] Baymard Institute Cart Abandonment Study 2024

[3] Deloitte European Payments Report 2023

[4] https://epicompany.eu/media-insights/wero-announces-first-merchants-in-germany-2

[5] https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-partners-with-wero-for-e-commerce-payment-solutions

