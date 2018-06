NW Bio discute des données intermédiaires de l'essai de phase 3 lors d'une session dans la salle de l'industrie pendant l'ASCO

En outre, si le temps le permet, certains médecins et patients ayant survécu à long terme pourront décrire leur expérience personnelle avec le DCVax-L.

Des dispositions sont en cours pour diffuser la présentation du Dr Bosch en webcast. Des détails seront publiés sur le site Web de la société (www.nwbio.com) sous le titre « Most Recent Presentations » (Présentations les plus récentes) lorsque les dispositions seront prises. Le webcast devrait être disponible pour revue après la présentation sur le site Web de la société. Cette présentation n'est pas une présentation officielle de la réunion annuelle ASCO 2018. Elle n'est ni sponsorisée, ni promue, ni accréditée par l'ASCO ou la Conquer Cancer Foundation. Elle n'est pas non plus agréée pour la formation médicale continue.

À propos de Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics est une société de biotechnologie qui a vocation à développer des produits immunothérapeutiques personnalisés pour traiter les cancers plus efficacement que les traitements actuels et sans la toxicité associée aux chimiothérapies, de manière rentable, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. La société dispose d'une large technologie de plateforme pour les vaccins DCVax® basés sur les cellules dendritiques. Le programme phare de la société est un essai de phase 3 réalisé auprès de 331 patients sur le glioblastome multiforme (GBM) récemment diagnostiqué. Le GBM, une maladie orpheline, est la forme la plus agressive et létale de cancer du cerveau. La société réalise également un essai de phase 1/2 avec DCVax-Direct pour tous les cancers à tumeurs solides inopérables. Elle a réalisé la phase 1 de l'essai auprès de 40 patients et prépare actuellement la phase 2. La société a précédemment réalisé un essai de phase 1/2 avec DCVax-L pour le cancer ovarien métastatique avec l'Université de Pennsylvanie.

Clause de non-responsabilité

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques, notamment les énoncés relatifs au traitement futur des patients en utilisant DCVax et aux essais cliniques à venir, sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes tels que « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de », « concevoir », « prévoir », l'utilisation du futur, du conditionnel ou d'expressions similaires visent à identifier des énoncés prospectifs. Les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux anticipés dans de tels énoncés. En particulier, il existe un nombre important de facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux attendus, et notamment les risques liés à la capacité de la société à achever ses essais cliniques de manière opportune, les incertitudes relatives au processus des essais cliniques, les incertitudes quant à l'exécution en temps voulu par des tiers, les risques liés à l'innocuité et à l'efficacité des produits de la société, les risques liés à la capacité continue de la société à mobiliser des capitaux supplémentaires et d'autres risques inclus dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des informations complémentaires sur les facteurs de risque susdits ainsi que d'autres facteurs, dont les facteurs de risque susceptibles d'affecter les résultats de la société, figurent dans les documents déposés par celle-ci auprès de la SEC. Enfin, d'autres facteurs non mentionnés ci-dessus ni repris dans les documents déposés par la société auprès de la SEC sont susceptibles d'entraîner des écarts sensibles entre les résultats réels et ceux anticipés dans un quelconque énoncé prospectif. Il convient de ne pas se fier outre mesure à de tels énoncés prospectifs. La société rejette toute obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif en fonction de nouveaux renseignements, de futurs événements ou développements, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

