NW Bio wird die Zwischenergebnisse seiner Phase-3-Studie auf der Sitzung im Industry Theater während der ASCO besprechen

Sofern es die Zeit zulässt, werden zudem möglicherweise einzelne Ärzte und Langzeitüberlebende über ihre persönlichen Erfahrungen mit DCVax-L berichten.

Es werden derzeit Vorbereitungen getroffen, um die Präsentation von Dr. Bosch auch als Webcast bereitstellen zu können. Einzelheiten werden auf der Unternehmenswebsite (www.nwbio.com) unter der Überschrift „Most Recent Presentations" veröffentlicht werden, sobald die Vorbereitungen hierfür abgeschlossen sind. Voraussichtlich wir der Webcast im Anschluss an die Präsentation auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Diese Präsentation ist keine offizielle Präsentation des Jahrestreffens der ASCO 2018. Sie wird weder von der ASCO noch von der Conquer Cancer Foundation finanziert oder anderweitig unterstützt oder wurde von einer der beiden Organisationen offiziell bewilligt. Nicht CME-akkreditiert.

Informationen zu Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von personalisierten Immuntherapieprodukten in Nordamerika und Europa für eine Behandlung von Krebs konzentriert, die wirksamer und kostengünstiger als die derzeitigen Therapien ist und Toxizitäten, wie sie im Zusammenhang mit Chemotherapien stehen, vermeidet. Das Unternehmen verfügt über eine breit angelegte Plattformtechnologie für auf dendritischen Zellen basierende DCVax®-Impfstoffe. Das Hauptprogramm des Unternehmens ist eine Studie der Phase III mit 331 Patienten, die von neu diagnostiziertem Glioblastoma multiforme (GBM) betroffen sind. GBM ist die aggressivste und tödlichste Form von Gehirntumoren und gilt als eine seltene „Orphan-Erkrankung". Das Unternehmen führt derzeit ebenfalls eine Studie der Phase I/II mit DCVax-Direct für alle Arten von nicht operierbaren soliden Tumoren durch. Der Studienabschnitt der Phase I mit 40 Patienten ist abgeschlossen und man bereitet sich derzeit auf den Abschnitt der Phase II vor. Ferner hat das Unternehmen zusammen mit der University of Pennsylvania mit DCVax-L eine Studie der Phase I/II für metastasierenden Eierstockkrebs durchgeführt.

Haftungsausschluss

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen, die die künftige Behandlung von Patienten mit DCVax und künftige klinische Studien betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Begriffe wie „erwarten", „glauben", „vorhaben", „entwerfen", „planen", „fortfahren", „können", „werden", „rechnen mit" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können stark von den in zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten abweichen. Insbesondere liegen einige wichtige Faktoren vor, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen führen können, unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Studien rechtzeitig abzuschließen, Ungewissheiten rund um den Ablauf der klinischen Studien, Ungewissheiten bezüglich der zeitgerechten Pflichterfüllung Dritter, Risiken im Zusammenhang damit, ob die Produkte des Unternehmens sich als sicher und wirksam erweisen, Risiken im Zusammenhang mit der fortwährenden Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zu beschaffen, sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen dargelegt werden, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht hat. Weitere Informationen zu den vorgenannten Risikofaktoren und anderen Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren, die die Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten, sind den bei der SEC eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Außerdem können weitere Faktoren vorliegen, die oben nicht erwähnt oder nicht in den SEC-Unterlagen des Unternehmens enthalten sind und die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in irgendeiner der zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder Entwicklungen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

SOURCE Northwest Biotherapeutics

Related Links

https://www.nwbio.com