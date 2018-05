NW Bio presentará datos interinos del ensayo de Fase 3 en la sesión de expertos de la industria durante la Conferencia de la ASCO

Además, si hay suficiente tiempo, médicos y pacientes con mucho tiempo de supervivencia describirán sus experiencias personales con DCVax-L.

Ya están en marcha los preparativos para que la presentación del Dr. Bosch se transmita por Internet. Los detalles se publicarán en el sitio web de la empresa (www.nwbio.com) bajo el título "Most Recent Presentations" (Presentaciones más recientes) cuando finalicen los preparativos. Se anticipa que la transmisión por Internet estará disponible para su revisión después de la presentación en el sitio web de la empresa. Esta presentación no es una presentación oficial de la Reunión Anual de la ASCO 2018. No está patrocinada, avalada ni acreditada por la ASCO ni por la Conquer Cancer Foundation. Tampoco es un evento acreditado por CME.

Acerca de Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics es una empresa biotecnológica que se enfoca en el desarrollo de productos inmunoterapéuticos personalizados, diseñados para tratar el cáncer con más eficacia que los tratamientos actuales, sin la toxicidad que se asocia a las quimioterapias y de manera asequible, tanto en Norteamérica como en Europa. La empresa posee una amplia plataforma tecnológica para las vacunas DCVax®, las cuales se basan en células dendríticas. El programa principal de la empresa es un ensayo de Fase 3 con 331 pacientes con glioblastoma multiforme (GBM) de diagnóstico reciente. El GBM es la forma más agresiva y mortal de cáncer cerebral y es una "enfermedad huérfana". La empresa también realiza un ensayo de Fase 1 y 2 con DCVax-Direct para todos los tipos de cáncer con tumores sólidos inoperables. Ya finalizó la Fase 1 del ensayo con 40 pacientes y se prepara para la Fase 2. Anteriormente la empresa realizó, junto con la Universidad de Pennsylvania, un ensayo de Fase 1 y 2 con el DCVax-L para el cáncer de ovario metastásico.

Descargo de responsabilidad

Las declaraciones en este comunicado de prensa que no constituyen hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre el futuro tratamiento de pacientes utilizando DCVax y sobre ensayos clínicos futuros, son declaraciones a futuro conforme al significado que se establece en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Para identificar las declaraciones a futuro se emplean términos tales como "esperar," "creer", "prever", "diseñar", "planear", "seguir", "puede", "anticipa", tiempos futuros y condicionales y expresiones similares. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos proyectados en cualquier declaración a futuro. Específicamente, hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados, como riesgos relacionados con la capacidad de la empresa de completar sus ensayos clínicos de manera oportuna, incertidumbres sobre el proceso de ensayos clínicos, incertidumbres sobre el desempeño oportuno de terceros, riesgos relacionados con la posibilidad de que los productos de la empresa demuestren seguridad y eficacia, riesgos relacionados con la capacidad continua de la empresa de recaudar capital adicional y otros riesgos incluidos en los documentos que la empresa presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés). En los documentos presentados ante la SEC se incluye información adicional sobre los factores de riesgo antes mencionados y otros factores, incluidos factores de riesgo que podrían afectar los resultados de la empresa. Por último, podría haber otros factores que no se mencionan anteriormente o que no están incluidos en los documentos que la empresa presentó ante la SEC y que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados en cualquier declaración a futuro. Se aconseja no depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exijan las leyes sobre títulos y valores.

FUENTE Northwest Biotherapeutics

