Spoločnosť NW Bio organizuje počas konferencie ASCO v sekcii pre odborníkov diskusiu o predbežných dátach z klinického skúšania fázy 3

Ak to bude z časového hľadiska možné, o svoje osobné skúseností s vakcínou DCVax-L sa podelia aj lekári a pacienti diagnostikovaní týmto ochorením, ktorí dlhodobo úspešne prežívajú.

Prezentáciu MUDr. Boscha bude pravdepodobne možné zhliadnuť aj prostredníctvom webcastu. Podrobnosti o tejto možnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti (www.nwbio.com) pod názvom „najnovšie prezentácie". Webcast by mal byť k dispozícii na recenziu po prezentácii na webovej stránke spoločnosti. Nejde o oficiálnu prezentáciu výročného zasadnutia ASCO 2018, ani o prezentáciu sponzorovanú, podporovanú alebo akreditovanú zo strany ASCO alebo nadácie Conquer Cancer Foundation či CME (celoživotné lekárske vzdelávanie).

O spoločnosti Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics je biotechnologická spoločnosť so zameraním na vývoj personalizovanej imunitnej terapie, ktorá lieči onkologické ochorenia účinnejšie ako štandardná liečba a to bez toxicity súvisiacej s chemoterapiou a na nákladovo úspornej báze v Severnej Amerike a v Európe. Spoločnosť vyvinula širokú platformu technológií vakcinácie dendritickými bunkami DCVax®. Vlajkový projekt spoločnosti je klinické skúšanie fázy 3, do ktorého je zaradených 331 pacientov s novou diagnózou Glioblastoma multiforme (GBM). GBM je najagresívnejšia a najsmrteľnejšia forma rakoviny mozgu, pričom ide o „ojedinelé ochorenie". Spoločnosť v súčasnosti realizuje aj klinické skúšanie fázy I/II vakcíny DCVax-Direct pre všetky typy neoperovateľných solídnych rakovinových nádorov. Práve skončila fáza I skúšania so 40 pacientami a prebiehajú prípravy na fázu II. V minulosti spoločnosť NW Bio realizovala spolu s Pensylvánskou univerzitou klinické skúšania fázy I/II s vakcínou DCVax-L pre metastázujúcu rakovinu vaječníkov.

Vyhlásenie

Vyhlásenia v tejto správe, ktoré nie sú historické skutočnosti, vrátane vyhlásení týkajúcich sa budúcej liečby pacientov použitím vakcíny DCVax a budúcich klinických skúšaní, sú výhľadové vyhlásenia podľa významu novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Slová ako „očakáva", „verí," „zámer", „návrh", „plán", „pokračuje", „možno", „bude", „predpokladá" a podobné výrazy predstavujú výhľadové vyhlásenia. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov plánovaných vo výhľadovom vyhlásení. Existuje niekoľko dôležitých faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že sa budú skutočné výsledky podstatne líšiť od očakávaných a ide najmä o riziká súvisiace so schopnosťou spoločnosti dokončiť svoje klinické skúšania včas, o neistotu v priebehu klinického skúšania, o neistotu súvisiacu s včasným plnením tretích strán, o riziká súvisiace s tým, či produkty spoločnosti preukážu bezpečnosť a účinnosť, o riziká súvisiace so schopnosťou spoločnosti naďalej získavať dodatočný kapitál a ďalšie riziká obsiahnuté v dokumentoch predložených Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC). Dodatočné informácie o uvedených rizikových faktoroch a ďalších faktoroch, vrátane rizikových faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky spoločnosti, sú zahrnuté v dokumentoch predložených SEC. Môžu existovať aj ďalšie faktory, ktoré sa neuvádzajú vyššie a nie sú zahrnuté v dokumentoch predložených komisii SEC, ktoré môžu spôsobiť, že sa budú skutočné výsledky výrazne líšiť od plánovaných výsledkov uvedených v ktoromkoľvek výhľadovom vyhlásení. Nemali by ste sa neprimerane spoliehať na žiadne výhľadové vyhlásenie. Spoločnosť na seba neberie povinnosť aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo vývoja, s výnimkou zákonných požiadaviek.

