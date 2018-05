NW Bio discute dados provisórios da fase 3 na sessão de especialistas do setor durante a ASCO

Além disso, se o tempo permitir, determinados médicos e pacientes sobreviventes de longo prazo poderão descrever suas experiências pessoais com o DCVax-L.

Estão sendo feitos arranjos para que a apresentação do Dr. Bosch aconteça via webcast. Os detalhes serão publicados no website da empresa (www.nwbio.com), sob o título "Apresentações mais recentes", quando os arranjos forem concluídos. Prevê-se que o webcast estará disponível para análise após a apresentação no site da empresa. Essa apresentação não é oficial da Reunião Anual da ASCO de 2018. Não é patrocinada, endossada nem acreditada pela ASCO ou pela Conquer Cancer Foundation. Nem acreditada pelo CME.

Sobre a Northwest Biotherapeutics

A Northwest Biotherapeutics é uma empresa de biotecnologia voltada para o desenvolvimento de produtos de imunoterapia personalizados, projetados para tratar o câncer com mais eficácia do que os tratamentos atuais, sem toxicidades associadas a quimioterapias e com boa relação custo-benefício, tanto na América do Norte quanto na Europa. A empresa tem ampla tecnologia de plataforma para vacinas com base em células dendríticas DCVax®. O principal programa da empresa é um estudo clínico de fase III, com 331 pacientes, sobre glioblastoma multiforme (GBM) recentemente diagnosticado. O GBM é a forma mais agressiva e letal de câncer cerebral, sendo também uma "doença órfã". A empresa também está conduzindo um estudo de fase I/II com DCVax-Direct para todos os tipos de câncer de tumor sólido inoperáveis, que concluiu a parte da fase I, com 40 pacientes, e está se preparando para a fase II. A empresa conduziu anteriormente um estudo clínico de fase I/II com DCVax-L para câncer de ovário metastático, em conjunto com a Universidade da Pensilvânia.

Isenção de responsabilidade

As declarações feitas neste comunicado de imprensa não são fatos históricos, incluindo aquelas relativas a futuros tratamentos de pacientes que usam DCVax e futuros estudos clínicos, são declarações prospectivas, no âmbito do significado da Lei de reforma de conflitos sobre títulos privados de 1995. Palavras como "espera", "acredita", "pretende", "projeta", "planeja", "continua", "pode", "irá", "antecipa", assim como termos similares são usados para identificar declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles projetados em qualquer declaração prospectiva. Especificamente, há uma série de fatores importantes que fazem com que os resultados reais sejam significativamente diferentes dos antecipados, como os riscos relacionados com a capacidade da empresa de concluir seus estudos clínicos em tempo hábil, as incertezas sobre o processo dos estudos clínicos, as incertezas sobre o desempenho oportuno de terceiros, os riscos relacionados ao fato de os produtos da empresa demonstrarem segurança e eficácia, os riscos relacionados à capacidade contínua da empresa de levantar capital adicional e outros riscos incluídos nos documentos da Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, "SEC") da empresa. As informações adicionais sobre os fatores de risco supramencionados e outros fatores, incluindo os fatores de risco, que podem afetar os resultados da empresa, estão incluídas nos documentos da SEC. Finalmente, pode haver outros fatores não mencionados acima nem incluídos nos documentos da SEC da empresa que podem causar resultados reais significativamente diferentes dos projetados em quaisquer declarações prospectivas. Não é recomendável depositar confiança indevida em nenhuma declaração prospectiva. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas como resultado de novas informações, futuros eventos ou desenvolvimentos, exceto conforme exigido pelas leis de títulos.

