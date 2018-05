NW Bio omówi dane przejściowe z trzeciej fazy badań w sesji branżowej w trakcie konferencji ASCO

Jeżeli czas pozwoli, poza prezentacją wybrani lekarze i pacjenci być może opiszą także swoje indywidualne doświadczenia z DCVax-L.

Trwają prace nad umożliwieniem transmisji prezentacji dr. Boscha przez internet. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy (www.nwbio.com) w zakładce dotyczącej najnowszych prezentacji po zakończeniu prac. Prawdopodobnie transmisja będzie dostępna po prezentacji na stronie firmy. Prezentacja nie należy do oficjalnego programu corocznego spotkania ASCO w roku 2018. Prezentacja nie jest sponsorowana, zatwierdzona ani akredytowana przez ASCO ani Conquer Cancer Foundation. Brak akredytacji CME.

O Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics to firma biotechnologiczna skupiająca się na opracowywaniu spersonalizowanych produktów immunoterapeutycznych w Ameryce Północnej i Europie, które mają na celu skuteczniejsze leczenie raka w porównaniu do obecnie dostępnych leków przy eliminacji toksyczności związanej z chemioterapią, a przy zachowaniu niskich kosztów. Firma wykorzystuje technologię szerokiej platformy na potrzeby szczepionek z komórek dendrytycznych DCVax®. Największy program firmy to badania kliniczne w trzeciej fazie obejmujące 331 pacjentów, u których niedawno zdiagnozowano nowotwór Glioblastoma Multiforme (GBM). GBM to najbardziej agresywny i śmiercionośny typ raka mózgu, a jest przy tym chorobą sierocą. Firma prowadzi także badania kliniczne w fazie pierwszej i drugiej nad DCVax-Direct do zastosowania we wszystkich typach guzów litych, które są nieoperowalne. Firma zakończyła fazę pierwszą badań obejmującą 40 pacjentów i przygotowuje się do fazy drugiej. W przeszłości firma przeprowadziła badania w fazie pierwszej i drugiej obejmujące zastosowanie DCVax-L w leczeniu nowotworów przerzutowych jajnika przy współpracy z Uniwersytetem Pensylwanii.

Ograniczenia

Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie mają natury faktów z przeszłości, co dotyczy także oświadczeń dotyczących przyszłego leczenia pacjentów z zastosowaniem DCVax i przyszłych badań klinicznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w znaczeniu nadanym przez ustawę o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie, jak „oczekiwać", „uważać", „zamierzać", „projektować", „planować", „kontynuować", „może", „będzie", „szacuje" i podobne wykorzystywane są do identyfikacji oświadczeń dotyczących przyszłości. Faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od tych przewidywanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Ściślej ujmując, istnieje kilka ważnych czynników, które mogą doprowadzić do znacznej różnicy w faktycznych wynikach w porównaniu do przewidywań, w tym czynniki ryzyka związane z możliwością firmy w zakresie ukończenia badań klinicznych na czas, czynniki niepewności związane z procesem badań klinicznych, czynniki niepewności związane z wydajnością stron trzecich, ryzyko związane z bezpieczeństwem i skutecznością produktów firmy, ryzyko związane z zachowaniem możliwości firmy w zakresie gromadzenia dodatkowego kapitału oraz inne czynniki ryzyka ujęte w dokumentach złożonych przez firmę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Dodatkowe informacje na temat tych czynników ryzyka i innych czynników ryzyka, w tym czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki firmy przedstawione są na dokumentach złożonych przez firmę w Komisji. Ponadto mogą istnieć inne czynniki ryzyka, które nie zostały wymienione poniżej lub ujęte na dokumentach złożonych przez firmę w Komisji SEC, a które mogą wpłynąć na powstanie różnicy między faktycznymi wynikami w porównaniu do przewidywanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Nie należy zbytnio polegać na oświadczeniach dotyczących przyszłości. Firma nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości w wyniku napłynięcia nowych informacji czy wystąpienia przyszłych wydarzeń i zmian za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa dotyczącego papierów wartościowych.

