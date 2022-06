O XXVI Prêmio Fair Play Menarini International tem início com uma coletiva de imprensa no CONI

O Prêmio, que começou em 1997, contará com personalidades de destaque — em termos de conquistas esportivas e capacidade de atuar como embaixadores dos princípios essenciais do "fair play" — reunindo-se em Florença e Castiglion Fiorentino (Arezzo). Com quinze categorias e dezesseis vencedores, o XXVI Prêmio Fair Play Menarini International reúne estrelas excepcionais dos esportes aquáticos de todo o mundo, particularmente da natação e do mergulho desde " la Divina ", Federica Pellegrini , até o fenômeno australiano, vencedor da "corrida do século", Ian Thorpe , e a campeã e recordista Tania Cagnotto . Também estarão presentes muitos VIPs do mundo do futebol, como o renomado técnico argentino Marcelo Bielsa e dois heróis dos campos, Massimo Ambrosini e Roberto Donadoni . Outro lendário jogador de futebol deste ano é Fabrizio Ravanelli , que receberá o Prêmio Especial Paolo Rossi na categoria de Modelo para as Novas Gerações, um título concedido ao prêmio no ano passado em memória do campeão da Copa do Mundo de 1982, que faleceu em 2020. A lista de talentos extraordinários envolvidos na próxima edição também inclui Casey Stoner , campeão australiano de motociclismo, Alessandra Perilli , campeã de tiro ao alvo que trouxe para casa a primeira medalha olímpica de San Marino, e Marco Bracci , ex-jogador e treinador de vôlei. Ao lado deles, estão o atleta do taekwondo Vito Dell'Aquila , vencedor de uma medalha de ouro em Tóquio 2020, e Stefania Constantini , que deram à Itália sua primeira medalha Olímpica de curling com um ouro nas duplas mistas. A dupla Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli também trará suas extraordinárias conquistas no esqui alpino paralímpico para o Prêmio Internacional Fair Play Menarini. Mas não são apenas os atletas profissionais que receberão prêmios. O Prêmio Especial Franco Lauro Narrare le emozioni (Narrando emoções) vai para o jornalista Giorgio Porrà , enquanto Beatrice Coradeschi é a jovem atleta promissora do taekwondo que ganhou o prêmio Prêmio Especial Fiamme Gialle Studio e Sport (Estudo e Esporte).

"Não consigo acreditar que chegamos ao 26ºPrêmio Fair Play Menarini International", comentou o presidente do Comitê Olímpico Nacional da Itália, Giovanni Malagò. "Estou orgulhoso de todos vocês pelo que fazem e pela mensagem que enviam, e estou impressionado com sua capacidade de reunir essas lendas do esporte para receber seus prêmios. Vocês são genuinamente únicos. Viva o Fair Play, a Fundação, os esportes e a Itália."

"Com o Prêmio Fair Play Menarini, esperamos que as gerações mais jovens se inspirem e sigam o exemplo da justiça dos campeões premiados", afirmaram Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros do Conselho da Menarini – lembramos de Marcelo Bielsa, que mandou seus jogadores permitirem um gol adversário, acreditando que o fair play é mais importante do que um gol que teria saído de forma injusta. Essa partida terminou empatada, mas Bielsa sempre será lembrado por aquele gesto nobre que hoje temos orgulho de celebrar."

"Estamos muito animados com a lista de vencedores do primeiro prêmio organizado por nós", anunciaram Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Fair Play Menarini Foundation. "O primeiro quarto de século do evento pode ter passado, mas nossa atenção está focada no futuro e na melhor forma de celebrar esta e todas as edições subsequentes, que serão repletas de surpresas e grandes nomes do esporte. A Menarini continuará a promover os valores do Fair Play por meio das conquistas dos principais campeões do esporte na esperança de que esses valores se tornem uma parte cada vez maior da sociedade como um todo."

Ao mesmo tempo em que se mantém fiel às tradições de sua longa história, os três dias do prêmio XXVI Fair Play Menarini International adotarão uma nova abordagem ambiciosa. Uma das mudanças mais importantes diz respeito aos locais. Florença será onde essas lendas do esporte se reunirão, no Salone dei Cinquecento do Palazzo Vecchio, para o talk show I campioni si raccontano (Os campeões contam suas histórias), liderado por Ivan Zazzaroni e transmitido ao vivo pela TV no canal RTV38 na noite de terça-feira, 5 de julho. Em seguida, haverá o tradicional jantar de gala Menarini, que será realizado em Florença, na Piazzale Michelangelo, na quarta-feira, 6 de julho.

A apresentação da cerimônia de premiação foi confiada a Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano e será realizada em Castiglion Fiorentino no magnífico cenário de Loggiato Vasariano na Piazza del Municipio na quinta-feira, 7 de julho, com transmissão ao vivo pela TV no canal Sportitalia.

As categorias e os vencedores do XXVI Prêmio Fair Play Menarini International são:

- Categoria: Carriera Fair Play (Carreira em Fair Play) — ROBERTO DONADONI

- Categoria: Fair Play — MASSIMO AMBROSINI

- Categoria: Lo sport oltre lo sport (O esporte além do esporte) — GIACOMO BERTAGNOLLI e ANDREA RAVELLI (um único prêmio com duas placas)

- Categoria: Il Gesto (O gesto) — MARCELO BIELSA

- Categoria: Sport e vita (Esporte e vida) — CASEY STONER

- Categoria: Una vita per lo sport (Uma vida dedicada ao esporte) — MARCO BRACCI

- Categoria: Personaggio mito (Figuras lendárias) — IAN THORPE

- Categoria: SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Figura lendária) — FEDERICA PELLEGRINI

- Categoria: Prêmio Especial Paolo Rossi Modello per i giovani (Modelo para as novas gerações) — FABRIZIO RAVANELLI

- Categoria: I valori sociali dello sport (Valores sociais no esporte) — VITO DELL'AQUILA

- Categoria: Promozione dello sport (Promoção do esporte) — ALESSANDRA PERILLI

- Categoria: Un sorriso per la vita (Um sorriso para a vida) — TANIA CAGNOTTO

- Categoria: I valori educativi dello sport (Valores educacionais do esporte) — STEFANIA CONSTANTINI

- Categoria: Prêmio Especial Franco Lauro Narrare le emozioni (Narrando emoções) — GIORGIO PORRÀ

- Categoria: Prêmio Especial Fiamme Gialle Studio e Sport (Estudo e esporte) — BEATRICE CORADESCHI

